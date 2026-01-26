Advertisement
भ्रष्टाचार की भी हद होती है! मिड-डे-मील में न दाल-न आलू, खाने के नाम पर बच्चों को पिला रहे पीला पानी, देखिए शर्मनाक तस्वीर

MP Mid Day Meal News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है?

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:51 PM IST
MP Mid Day Meal News
MP Mid Day Meal News

Barwani News: मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से बच्चों के पोषण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. लेकिन, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. बात करें, एमपी के बड़वानी जिले के लोनसरा की, तो यहां पर बच्चों की थाली में मिड-डे-मील में सिर्फ पीला पानी और कुछ आलू के टुकड़े परोसे जा रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि बच्चों की थाली में जो दाल दी जा रही है, वह इतनी पतली है कि यह बता पाना मुश्किल हो रहा है, कि वह वास्तव में दाल है या सब्जी है. या फिर पीला पानी है.
 
वीडियो में जो दिख रहा है, वह न केवल बच्चों के पोषण के साथ हो रही अनदेखी हो रही है. बल्कि शासकीय योजनाओं में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रहा है. वहीं मध्यान भोजन के नाम पर बच्चों को सिर्फ पानी और हल्का पीला रंग परोसा जा रहा है. यह दाल है या कोई सब्जी या फिर सिर्फ पानी में तैरते चंद आलू के टुकड़े, यह तय करना भी मुश्किल है. सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यान भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशासन द्वारा टीम गठित की जाती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में जांच होती है या फिर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है. 
fallback
कोई सुधार नहीं हुआ 
शिक्षा समिति की अध्यक्ष का कहना है कि पहले भी उनके द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया था, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे और अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. किसी तरह का कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है.
fallback
फोन कर झाड़ा पल्ला 
इसके अलावा, स्कूल की शिक्षिका नमिता यादव ने ZEE NEWS टीम को बताया कि इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक कुल 17 बच्चे पढ़ते हैं. मध्यान भोजन बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि आटा उपलब्ध नहीं होने के कारण आज भोजन नहीं बनाया गया. वहीं, मध्यान भोजन प्रभारी दीपा ने फोन पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आज बच्चों को बिस्कुट वगैरह बंटवा दीजिए, बाद में आकर पैसे दे दिए जाएंगे.

पहले हो चुकी शिकायत
मिली जानकारी के मुताबिक, इस भोजन व्यवस्था को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है. इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यहां तक कि संबंधितों को नोटिस और चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन हालात में अब तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला है.

रिपोर्टः वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी

