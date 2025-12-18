मर गई इंसानियत! कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया

Newborn Girl Abandoned in Field-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक खेत में कड़कड़ाती ठंड के बीच जैकेट में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में रोती हुई मिली. समय रहते बच्ची पर लोगों की नजर पड़ गई, जिस वजह से उसकी जान बच गई है. नवजात बच्ची को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस बच्ची को छोड़ने वाले की तलाश कर रही है.

मजदूर ने सुनी रोने की आवाज

यह घटना बुधवार सुबह की है, काकाभेरू रोड पर बद्री वर्मा के खेत में काम कर रहे एक मजदूर को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी. जब मजदूर ने पास जाकर देखा तो खेत में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली. मजदूर ने तुरंत खेत मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. तुरंत आसपास के लोगों की मदद से बच्ची को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया.

कीचड़ में लिपटी थी नवजात

अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज शुरू किया. अस्पताल के डॉक्टर श्याम प्रजापत ने बताया कि खुले में ठंड में पड़े रहने के कारण बच्ची सीवियर हाइपोथर्मिया से प्रभावित हो गई. बच्ची को प्लेसेंटा अलग कर उसे करीब दो घंटे तक वार्मर मशीन में रखा गया. डॉक्टरों ने बताया की बच्ची कीचड़ में लिपटी हुई मिली है और उसका जन्म उसी दिन हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी तरह से सुरक्षित है बच्ची

डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को कीड़े-मकोड़ों और अन्य कारण से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. नवजात को स्टेबल कंडीशन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह पूरी तरह से अब सुरक्षित है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का वजन करीब 2 किलो 600 ग्राम है. बच्ची की कंडीशन पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस जांच में जुटी

इस पूरी घटना को लेकर पलसूद थाना प्रभारी सुखलाल भवर ने बताया कि मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है. अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में खेत में छोड़ा. इस पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है.

यह भी पढ़ें-करंट लगा, फिर 6 की उम्र में काटने पड़े दोनों हाथ, पैरों से लिखकर पूरी की पढ़ाई...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!