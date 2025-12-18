Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045064
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मर गई इंसानियत! कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया

Badwani News-बड़वानी में कड़कड़ाती ठंड में जैकेट में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में रोती हुई मिली है. खेत में काम कर रहे मजदूर ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मर गई इंसानियत! कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया

Newborn Girl Abandoned in Field-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक खेत में कड़कड़ाती ठंड के बीच जैकेट में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में रोती हुई मिली. समय रहते बच्ची पर लोगों की नजर पड़ गई, जिस वजह से उसकी जान बच गई है. नवजात बच्ची को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस बच्ची को छोड़ने वाले की तलाश कर रही है. 

मजदूर ने सुनी रोने की आवाज
यह घटना बुधवार सुबह की है, काकाभेरू रोड पर बद्री वर्मा के खेत में काम कर रहे एक मजदूर को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी. जब मजदूर ने पास जाकर देखा तो खेत में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली. मजदूर ने तुरंत खेत मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. तुरंत आसपास के लोगों की मदद से बच्ची को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया.

कीचड़ में लिपटी थी नवजात
अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज शुरू किया. अस्पताल के डॉक्टर श्याम प्रजापत ने बताया कि खुले में ठंड में पड़े रहने के कारण बच्ची सीवियर हाइपोथर्मिया से प्रभावित हो गई. बच्ची को प्लेसेंटा अलग कर उसे करीब दो घंटे तक वार्मर मशीन में रखा गया. डॉक्टरों ने बताया की बच्ची कीचड़ में लिपटी हुई मिली है और उसका जन्म उसी दिन हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी तरह से सुरक्षित है बच्ची
डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को कीड़े-मकोड़ों और अन्य कारण से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. नवजात को स्टेबल कंडीशन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह पूरी तरह से अब सुरक्षित है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का वजन करीब 2 किलो 600 ग्राम है. बच्ची की कंडीशन पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं. 

पुलिस जांच में जुटी
इस पूरी घटना को लेकर पलसूद थाना प्रभारी सुखलाल भवर ने बताया कि मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है. अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में खेत में छोड़ा. इस पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है.

यह भी पढ़ें-करंट लगा, फिर 6 की उम्र में काटने पड़े दोनों हाथ, पैरों से लिखकर पूरी की पढ़ाई...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsBarwani News

Trending news

mp news
कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया
betul news
प्रेमी ने साथ चलने को कहा, प्रेमिका के इनकार पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम...
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें, आत्मसमर्पित माओवादियों को सम्मानजनक जीवन
Singrauli news
सेना का जवान सिंगरौली से ड्यूटी के लिए निकला, रहस्यमयी ढंग से हुआ लापता...
raipur news
'समझौता करो वरना कार्रवाई…', CM का OSD बनकर असिस्टेंट प्रोफेसर को दी धमकी...
mp news
ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर HC सख्त, सरकार को नोटिस जारी
damoh news
न क्लास लगी न टीचर आए फिर भी हुई परीक्षा, अब छात्रों ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद
mp news
गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर
RBI
पुरुष या महिला, MP में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर