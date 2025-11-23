Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3015734
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल, एमपी में डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

Barwani Baby Choking News: बड़वानी में नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंस गया था. एक्स-रे में यह पता चला और जिला अस्पताल में डॉ. अनुपम बत्रा ने सफल ऑपरेशन कर इसे निकाल दिया. अब बच्चा खतरे से बाहर है और परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल
9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल

Mangalsutra Pendant Stuck: मध्य प्रदेश के बड़वानी में नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान को लगातार सर्दी-खांसी की शिकायत हो रही थी, जिससे परिवार काफी परेशान था. बच्चों के डॉक्टर के पास इलाज के दौरान चिकित्सक ने बच्चे का एक्स-रे कराने की सलाह दी. एक्स-रे रिपोर्ट में सभी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंसा हुआ दिखाई दिया. यह देखकर परिजन तुरंत गंभीर हो गए और बच्चे को सुरक्षा के लिए जिला अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया.

रविवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चा जिला अस्पताल पहुंचा. नाक, कान और गले के विशेषज्ञ डॉ. अनुपम बत्रा ने बच्चे की तत्काल जांच की और ऑपरेशन की तैयारी शुरू की. बच्चे की हालत गंभीर थी, इसलिए ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी था. परिवार में चिंता की लहर थी, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे की सुरक्षा और सफल ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी ली.

बच्चे का सफल ऑपरेशन
सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे का गले से मंगलसूत्र का पैंडिल निकाल दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार अब बच्चा पूरी तरह खतरे से बाहर है और उसकी सेहत में सुधार हो रहा है. परिजन डॉक्टरों और अस्पताल टीम के आभारी हैं. स्थानीय लोगों ने भी बच्चे की सलामती पर राहत की सांस ली और इस घटना को चेतावनी के रूप में देखा, ताकि छोटे बच्चों को इस तरह की वस्तुएं मुंह में न डालें.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Barwani News

Trending news

bhopal metro update
न 2022-23... न 2023-24, अब 2025 भी होने जा रही समाप्त, जानिए कब चलेगी भोपाल मेट्रो?
Barwani News
9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र, एमपी में डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
damoh news
अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव, जबेरा दमोह सिविल अस्पताल को मिले दो डीप फ्रीजर
Latest Mandla News
'हर हिंदू तीन बच्चे पैदा करें...', मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
Rinku Singh
5 छक्कों ने बना दिया टीम इंडिया का सुपरस्टार! रिंकू सिंह ने बिलासपुर में बताई कहानी
damoh news
किसान की दरियादिली: बिजलीघर के लिए दान की लाखों की जमीन, अब रोशन होंगे दो दर्जन गांव
bijapur news
नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, बीजापुर से 7 माओवादी गिरफ्तार, टिफिन बम बरामद
Chhindwara News
झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई! दो अवैध क्लीनिक सील, एक्सपायरी दवाएं भी बरामद
bina news
इन मार्गों पर रद्द रहेंगी दर्जन भर ट्रेन, कई मार्गों पर रूट बदले...
Alirajpur news
एमपी के सबसे गरीब जिले में धर्मांतरण का खेल! 50 महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी