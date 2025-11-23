9 महीने के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पैंडिल, एमपी में डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

Barwani Baby Choking News: बड़वानी में नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंस गया था. एक्स-रे में यह पता चला और जिला अस्पताल में डॉ. अनुपम बत्रा ने सफल ऑपरेशन कर इसे निकाल दिया. अब बच्चा खतरे से बाहर है और परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है.
Mangalsutra Pendant Stuck: मध्य प्रदेश के बड़वानी में नरसिंह वास्कले के नौ माह के बेटे विवान को लगातार सर्दी-खांसी की शिकायत हो रही थी, जिससे परिवार काफी परेशान था. बच्चों के डॉक्टर के पास इलाज के दौरान चिकित्सक ने बच्चे का एक्स-रे कराने की सलाह दी. एक्स-रे रिपोर्ट में सभी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे के गले में मंगलसूत्र का पैंडिल फंसा हुआ दिखाई दिया. यह देखकर परिजन तुरंत गंभीर हो गए और बच्चे को सुरक्षा के लिए जिला अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया.
रविवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चा जिला अस्पताल पहुंचा. नाक, कान और गले के विशेषज्ञ डॉ. अनुपम बत्रा ने बच्चे की तत्काल जांच की और ऑपरेशन की तैयारी शुरू की. बच्चे की हालत गंभीर थी, इसलिए ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी था. परिवार में चिंता की लहर थी, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे की सुरक्षा और सफल ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी ली.
बच्चे का सफल ऑपरेशन
सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे का गले से मंगलसूत्र का पैंडिल निकाल दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार अब बच्चा पूरी तरह खतरे से बाहर है और उसकी सेहत में सुधार हो रहा है. परिजन डॉक्टरों और अस्पताल टीम के आभारी हैं. स्थानीय लोगों ने भी बच्चे की सलामती पर राहत की सांस ली और इस घटना को चेतावनी के रूप में देखा, ताकि छोटे बच्चों को इस तरह की वस्तुएं मुंह में न डालें.
