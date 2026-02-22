Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबड़वानी

पुलिस के हाथ लगा दुर्लभ कश्यप का फैन! इंटरनेट पर रंगदारी,दबादबा और दहशत फैलाने का था शौक; कुख्यात गैंगस्टर को मानता था गुरू

MP News: बड़वानी पुलिस ने 'दुर्लभ कश्यप'के फैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी रंगदारी और सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने के लिए आए दिन अपने इंस्टा अकाउंट पर पिस्टल और चाकू के साथ रील और स्टोरी अप्लोड किया करता था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:11 PM IST
barwani News: बड़वानी पुलिस 'दुर्लभ कश्यप' के फैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम तुलसीराम किराड़े (24) है जो अपने आप को दुर्लभ कश्यप का फैन बता रहा है. आरोपी रंगदारी और सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने के लिए आए दिन अपने इंस्टा अकाउंट पर पिस्टल और चाकू के साथ रील और स्टोरी अप्लोड किया करता था. पुलिस का कहना है कि आरोपी, हथियारों को खुलेआम प्रदर्शन कर इलाके में अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा था.

पुलिस के हाथ लगा दुर्लभ कश्यप फैन
सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने दुर्लभ कश्यप  फैन को धर दबोचा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद को कुख्यात युवा गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फैन बता रहा है. इतना ही नहीं इसकी हरकतें भी दुर्लभ कश्यप ले मिलती जुलती हैं. सोशल मीडिया पर भौकाल जमाना, रंगदारी करना, हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करना, पावर दिखाना और अपना दबदबा कायम रखने इस बात का सबूत है जिसपर आरोपी तुलसीराम किराड़े को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने हथियारों को किया जब्त
पुलिस को आरोपी के पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन मिले हैं जिसे जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आरोप लगे हैं. आरोपी अपने गैंग के साथ शादियों, मेलों समेत अन्य कार्यक्रमों में पहुंचकर उत्पात और दहश्त मचाता था. सोशल मीडिया पर दबादबा झाड़ने के लिए ऐसी रील्स और वीडियो पोस्ट किया करता था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है.

ऐसे सामने आया था मामला
दरअसल, होली के कुछ दिन पहले भगोरिया हाट की शुरूआत हो जाती है. इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है. क्षेत्र में कानून व्यव्स्था बनाए रखने के लिए पुलिस सोशल मीडिाया पर पैनी नजर रखे हुए है. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली की तुलसीराम किराड़े नाम का युवक सोशल मीडिया पर अपना नाम, दहशत और दबदबा बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि जब आरोपी को उसके खिलाफ केस दर्ज होने की सूचना मिली तो उसने फौरन ही अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था. फिलहाल पुलिस आगे का कार्रवाई कर रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बड़वानी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

