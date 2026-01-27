MP के इस जिले में आधी रात को अच्छी बारिश, आधे घंटे तक गिरा पानी, निमाड़ में अलर्ट

MP Weather News: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मालवा-निमाड़ अंचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बीती रात बड़वानी जिले में अच्छी बारिश हुई है, मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बड़वानी जिले में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश होती रही. जिससे पूरा शहर भीग गया. वहीं बारिश का असर फसलों पर भी पड़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मालवा-निमाड़ अंचल के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो सकती है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का असर दिख सकता है.

बड़वानी में तेज बारिश

बड़वानी जिले में तेज बारिश की वजह से ठंड का हल्का असर बढ़ा है. रात में 12 बजे से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो लगभग 12 बजकर 30 मिनट तक लगातार जारी रहा. बारिश की वजह से जिले की फसलों पर भी असर पड़ा है. वहीं बड़वानी जिले में 27 और 28 जनवरी को भी सुबह से लेकर शाम तक बारिश होने की पूरी संभावना है, मौसमी परिवर्तन की वजह से भी ठंड का असर बढ़ रहा है. वहीं गरज चमक के साथ बारिश होने के चलते लोगों को बिगड़ते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है. जिससे ठंड का असर बढ़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में फिर कड़ाके की ठंड: कोहरे के बाद अब बारिश का अलर्ट,जानें अगले 48 घंटे का हाल

निमाड़ में अलर्ट

मौसम विभाग ने निमाड़ अंचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार दिख रहा है. इसी की वजह से यहां बारिश हो रही है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते प्रदेश के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते गरज-चमक की स्थिति बन रही है और कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है.

फसलों पर होगा असर

मध्य प्रदेश में तेजी से मौसम बदला है, बारिश की स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. निमाड़ अंचल में होने वाली बारिश का असर फसलों पर होगा. वहीं कई जिलों में हल्की से मध्यम ठंड बढ़ने की भी संभावना बन रही है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे में मौसम बदलने वाला है, जिससे राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है. राज्य के कई जिलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, आज बारिश का अलर्ट, फिर होगी तेज ठंड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!