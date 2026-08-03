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पहले शादी के लिए दी धर्मशाला, फिर सुनाया 'तालिबानी' फरमान, अब कुशवाह समाज के 5 लोगों पर FIR

Barwani News: बड़वानी के राजपुर में सामाजिक बहिष्कार मामले में हर्ष लोनारे की शिकायत पर कुशवाह समाज संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. आरोप है कि एक ही गोत्र में विवाह करने पर दोनों परिवारों पर जुर्माना, आजीवन निष्कासन और शादी में शामिल लोगों पर भी दंड लगाया गया था.

Written Byvirendra vasindeEdited ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:32 PM IST
पहले शादी के लिए दी धर्मशाला, फिर सुनाया 'तालिबानी' फरमान, अब कुशवाह समाज के 5 लोगों पर FIR
Image Credit: AI Image

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virendra vasinde

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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