पहले शादी के लिए दी धर्मशाला, फिर सुनाया 'तालिबानी' फरमान, अब कुशवाह समाज के 5 लोगों पर FIR

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Barwani Kushwaha Samaj: बड़वानी-राजपुर में कुशवाह समाज के कथित तालिबानी फरमान के बाद हर्ष की शिकायत पर पुलिस ने समाज के संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पीड़ित परिवार का कहा है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वर और वधू पक्ष ने एक ही गोत्र के होते हुए बच्चों की शादी करा दी. पहले समाज ने खुद अपनी धर्मशाला भी शादी के लिए किराए पर दी, लेकिन बाद में परिवार ने कारणवश राजपुर की जगह बड़वानी से शादी कराई. सजा के तौर पर दोनों परिवारों को आजीवन समाज से निष्कासित कर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
वहीं शादी में शामिल हुए समाज के लोगों पर प्रति व्यक्ति 2,100 रुपये का दंड लगाया गया और एक माह में राशि जमा नहीं करने पर 5,100 रुपये के अतिरिक्त दंड के साथ समाज से निष्कासित करने की चेतावनी भी जारी की गई. वहीं कुशवाह समाज के जिला अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया था.
कहां का है ये पूरा मामला?
मामला जिले के राजपुर का है, जहां कुशवाह समाज के कथित तुगलकी फरमान का मामला सामने आया है. पीड़ित महेंद्र लोनारे ने बताया था कि उनके बेटे का राजपुर की ही समाज की युवती से प्रेम प्रसंग था. दोनों ने अपने परिवार को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी. वजह है कि दोनों पक्ष एक ही गोत्र के हैं, इसलिए उन्होंने समाज में इस विषय पर चर्चा भी की थी. युवती के मामा ने उसे पूरे रीति-रिवाज से गोद लेकर सारी परंपराएं निभाते हुए उसका कन्यादान भी किया.
मई में शादी तय की गई थी
पहले शादी समारोह राजपुर स्थित कुशवाह धर्मशाला में ही तय हुआ था, जिसके लिए समाज ने उन्हें किराए पर धर्मशाला भी दी थी. लेकिन कारणवश विवाह आगे बढ़ गया, जिसके बाद मई में विवाह होना तय हुआ और परिजनों ने इस बार स्थान के रूप में राजपुर के बजाय बड़वानी का चयन किया. इसके बाद जनवरी महीने से समाज में बैठकों का दौर शुरू हुआ और फरमान जारी किया गया कि विवाह में समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल हुआ तो उसे 2,100 रुपये का दंड भरना होगा.
1000 लोग हुए थे शामिल
हालांकि, जुर्माने के फरमान के बावजूद विवाह में समाज के करीब 1,000 लोग शामिल हुए और अन्य 400 से 500 लोग भी विवाह में पहुंचे. इसके बाद कमेटी ने पहले दोनों परिवारों को 11 साल के लिए समाज से निष्कासित कर दिया, बाद में आजीवन निष्कासित करते हुए 51-51 हजार रुपये का दंड भी लगा दिया. जिसको लेकर वर पक्ष ने समाज के फोरम सहित शासन-प्रशासन से हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए संगठन से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.
समाज की अपनी शर्ते हैं
मामले में युवक-युवती का भी कहना है कि संगठन के लोग उन्हें, विवाह में शामिल हुए समाज के लोगों और रिश्तेदारों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि दोनों बालिग हैं और परिवारों की रजामंदी से विवाह किया है. उनका कहना है कि अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं, इसलिए संगठन को ऐसा नहीं करना चाहिए. बता दें कि समाज ने संगठन बनाकर बाकायदा अपना बायलॉज तैयार किया है, जिसमें समाज की अपनी शर्तें हैं. कानून से इन बायलॉज का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
सभी आरोप निराधार हैं
मामले में जिला अध्यक्ष रमेशचंद कुशवाह ने बताया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उन्हें न्यायालय का नोटिस नहीं मिला है. नोटिस मिलने के बाद वे अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि कुशवाह समाज संगठन में खरगोन, बड़वानी और धार जिले के कुल 57 गांवों के करीब 30 हजार लोग जुड़े हैं. इनमें से लगभग 5 हजार समाज के लोग राजपुर के हैं, जिनके करीब 1,025 मकान हैं. हालांकि, कल शाम युवक हर्ष लोनारे की शिकायत पर थाना राजपुर में कुशवाह समाज के संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की विवेचना जारी है.
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