पहले शादी के लिए दी धर्मशाला, फिर सुनाया 'तालिबानी' फरमान, अब कुशवाह समाज के 5 लोगों पर FIR

सभी आरोप निराधार हैं

मामले में जिला अध्यक्ष रमेशचंद कुशवाह ने बताया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उन्हें न्यायालय का नोटिस नहीं मिला है. नोटिस मिलने के बाद वे अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि कुशवाह समाज संगठन में खरगोन, बड़वानी और धार जिले के कुल 57 गांवों के करीब 30 हजार लोग जुड़े हैं. इनमें से लगभग 5 हजार समाज के लोग राजपुर के हैं, जिनके करीब 1,025 मकान हैं. हालांकि, कल शाम युवक हर्ष लोनारे की शिकायत पर थाना राजपुर में कुशवाह समाज के संगठन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की विवेचना जारी है.