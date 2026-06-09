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Barwani News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्रामीण इलाकों में साफ पीने का पानी पहुंचाने के सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं. जिला मुख्यालय से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसे बिजासन गांव में नल-जल योजना की खस्ताहाल स्थिति इसका एक बड़ा उदाहरण है. लगभग तीन साल पहले सरकार ने दावा किया था कि इस महत्वाकांक्षी योजना से हर घर तक पानी पहुंचेगा. इसके लिए पानी की टंकी बनाने, पाइपलाइन बिछाने और घरों में कनेक्शन देने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नल पूरी तरह सूखे पड़े हैं और गांव की 2,100 की आबादी पानी के लिए जूझ रही है.
पानी की किल्लत का सामना
सरकार ने बिजासन गांव में नल-जल योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. फिर भी लोगों को अपने घरों में लगे नल कनेक्शन से पानी नहीं मिलता है. प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों, दोनों का ध्यान बार-बार इस मामले की ओर दिलाने के बावजूद तीन साल बाद भी इस योजना के लिए पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि यह एक ग्रामीण इलाका है, इसलिए जब पंचायत का ट्यूबवेल या हैंडपंप खराब हो जाता है तो उन्हें पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है.
₹400 महीना देकर पानी खरीद रहे ग्रामीण
गांव वालों का कहना है कि जब गांव में नल-जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई थी, तो उन्हें साफ पानी देने का वादा किया गया था. फिर भी आज भी वे ट्यूबवेल और हैंडपंप पर ही निर्भर हैं. गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्हें न तो नल-जल योजना का कोई फायदा मिल रहा है और न ही समय पर पानी. नतीजतन उन्हें पास के खेत में लगे ट्यूबवेल से ₹400 प्रति महीने में पीने का पानी खरीदना पड़ता है. लगभग 10 से 15 परिवार इसी स्रोत से पीने का पानी लेते हैं और उन्हें आधे से एक घंटे तक ही पानी मिल पाता है. इसके अलावा बिजली जाने की वजह से कई बार उन्हें दो दिनों तक बिना पानी के रहना पड़ता है.
हालांकि, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है. नल-जल योजना की बात करें तो जिले के कई गांवों और कस्बों में यह प्रोजेक्ट आज भी अधूरा पड़ा है. फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे गुहार लगाएं, क्योंकि उन्हें अब तक यह पता नहीं है कि असल में इसके लिए कौन जिम्मेदार है.