₹400 महीना देकर पानी खरीद रहे ग्रामीण

गांव वालों का कहना है कि जब गांव में नल-जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई थी, तो उन्हें साफ पानी देने का वादा किया गया था. फिर भी आज भी वे ट्यूबवेल और हैंडपंप पर ही निर्भर हैं. गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्हें न तो नल-जल योजना का कोई फायदा मिल रहा है और न ही समय पर पानी. नतीजतन उन्हें पास के खेत में लगे ट्यूबवेल से ₹400 प्रति महीने में पीने का पानी खरीदना पड़ता है. लगभग 10 से 15 परिवार इसी स्रोत से पीने का पानी लेते हैं और उन्हें आधे से एक घंटे तक ही पानी मिल पाता है. इसके अलावा बिजली जाने की वजह से कई बार उन्हें दो दिनों तक बिना पानी के रहना पड़ता है.