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बड़वानी में नल जल योजना फेल? सारे दावे हवा-हवाई, ₹400 महीना देकर पानी खरीद रहे ग्रामीण

Barwani News: बड़वानी जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित बिजासन गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है. करोड़ों रुपये की लागत से पानी की टंकियां, पाइपलाइन और घरों में कनेक्शन लगाने के तीन साल बाद भी नलों में पानी नहीं आता है.

Written Byvirendra vasindeEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:59 PM IST
बड़वानी में नल जल योजना फेल? सारे दावे हवा-हवाई, ₹400 महीना देकर पानी खरीद रहे ग्रामीण

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वीरेंद्र वासिंदे बड़वानी से रिपोर्टर हैं.

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