सड़क पर आधी रात युवकों की 'शोशेबाजी', तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन; अब पुलिस देगी सरप्राइज!

MP News: बड़वानी में कुछ युवकों को शहर में हुड़दंग मचाते हुए देखा गया है. जन्मदिन की आड़ में युवकों ने न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि यातायात भी बाधित किया है. युवकों का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 04, 2026, 03:30 PM IST
barwani news
barwani news

Birthday cake cutting with sword in MP: मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहाँ कुछ युवकों को हवा में तलवार लहराते देखा गया है. तलवार का उपयोग बर्थडे केक कटिंग के लिए भी किया गया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जन्मदिन की आड़ में रात में मंदिर के सामने उत्पात मचाते और कानून को खुली चुनौती देते दिख रहे युवकों की पहचान वीडियो के माध्यम से की जा रही है.

जन्मदिन की आड़ में दबंगई 
जन्मदिन हर किसी के लिए खास होता है. अपना स्पेशल दिन सेलिब्रेट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों से कानून का उल्लंघन न हो तो ज्यादा बेहतर होता है. हालांकि मध्य प्रदेश के बड़वानी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे हैरान करने वाली हैं. गाड़ी की बोनट पर रखा केक, तलवार से केक की कटिंग, हवा में लहराई गई तलवार और मंदिर के सामने शोशेबाज़ी; यह कानून को खुली चुनौती नहीं है तो और क्या है?

हवा में लहराते तलवार
मामला शहर के बायपास स्थित सांवरिया मंदिर के सामने का है, जहां बर्थडे बॉय के साथ उसका गैंग पहले मंदिर के सामने कार पार्क करता है. कार की बोनट पर 6-7 केक रखे जाते हैं, फिर उन केक को तलवार से काटा जाता है. युवक इस दौरान जमकर हंगामा करते हैं. एक युवक दोस्त के कंधे पर बैठकर तलवार लहराता है, जबकि तलवार की म्यान दूसरे युवक के हाथ में होती है. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी ऐसा गाना लगाया गया है जैसे सारा पावर उन युवकों के हाथ में ही हो और उन्हें किसी का खौफ नहीं.

पुलिस ने की लोगों से अपील
वीडियो वायरल होते ही शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है. युवकों की पहचान होने पर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी. गौरतलब है कि सड़क जाम कर केक काटने और स्टंट करने वालों पर हाई कोर्ट पहले ही सख्ती दिखा चुका है. ऐसे में शहर से सामने आई यह तस्वीर हैरान करने वाली है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अपने खास पल को हर्षोल्लास और कानून के दायरे में रहकर मनाएं, क्योंकि ऐसी रील्स युवाओं को (गलत तरीके से) प्रभावित करती हैं.

रिपोर्ट: वीरेंद्र वासिंदे, बड़वानी

बड़वानी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सड़क पर युवकों की 'शोशेबाजी', तलवार से केक काटकर मना जन्मदिन; अब पुलिस देगी सरप्राइज
एक साथ बुझ गए घर के दो चिराग, सीहोर में नर्मदा नदी में डूबे दो सगे भाई...
जशपुर में मानवता शर्मसार, मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, पुलिस गिरफ्त में आरोपी
जबलपुर के मंदिर में फूहड़ता, 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर जमकर लगे ठुमके, वीडियो वायरल
व्यापार मेले में हाईटेक 'उड़ान': बिना उड़े करें सात समंदर पार की सैर!
यात्रीगढ़ कृपया ध्यान दें...! 2 दिनों तक प्रभावित रहेंगी बस्तर से चलने वाली ये ट्रेन
MP में जमा देने वाली सर्दी का सितम, पत्तों पर जमी बर्फ की परत, फसलों पर पाले का अटैक
भोपाल जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: मरीज को दी गई फफूंद लगी दवा, बाल-बाल बची जान
एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता
एक्शन में प्रशासन: जबलपुर में कलेक्टर-कमिश्नर ने पानी पीकर जांची शुद्धता