'लाल आतंक' की टूटी कमर! 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सोना और कैश के साथ करोड़ों के हथियारों का जखीरा बरामद

Jagdalpur Naxal Surrender News: बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बीच सुराक्ष बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. राज्य सरकार की पूना मारगेम योजन से प्रभावित होकर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. जगदलपुर स्थित शौर्य भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन सभी नक्सली कैडरों ने पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार सरेंडर किया है. जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल मिलाकर करीब 3.95 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में बटालियन चीफ नक्सली राहुल और झित्रु की टीम भी शामिल है.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बाक से कुल 101 हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है. जब्त किए गए हथियारों में AK-47 की 6 राइफलें, INSAS की 11 राइफलें, 5 कार्बाइन, 303 LMG की 20, 303 राइफल की 25, 12 बोर की 11 और 315 बोर की 13 राइफलें समेत अन्य हथियार शामिल हैं. इसके अलावा एक डंप से करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए नकद और लगभग एक किलो सोना भी बरामद किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में अब नक्सलियों की सिर्फ चार एरिया कमेटियां ही सक्रिय बची हैं. सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक का सबसे बड़ा डंप मान रही हैं.

108 नक्सलियों ने डाले हथियार

जैसे-जैसे नक्सलियों के खात्मे की तय डेडलाइन नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. सरेंडर करने वाले 108 नक्सलियों में से छह डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCMs), तीन कंपनी प्लाटून कमेटी कमांडर, 18 PPCMs (प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर), 23 एरिया कमेटी मेंबर (ACMs) और 56 पार्टी मेंबर शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, बीजापुर से 37, दंतेवाड़ा से 30, सुकमा से 18, बस्तर से 16, नारायणपुर से चार और कांकेर से तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

नक्सलियों ने पर घोषित था इतना इनाम

आत्मसमर्पण करने वाले 22 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, 31 पर 5-5 लाख, 1 पर 3 लाख, 9 पर 2-2 लाख और 43 पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था.

