नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़! अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले माओवादियों में खलबली, 51 ने डाले हथियार, 1.61 करोड़ का था इनाम

51 Maoists Surrendered: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं. वे 8 फरवरी को राजधानी रायपुर में नक्सलवाद पर एक हाई-लेवल मीटिंग करेंगे. जिसके बाद अमित शाद 9 फरवरी को बस्तर के दौरे पर रहेंगे. उनके दौरे से पहले ही आज बस्तर के सुकमा और बीजापुर 51 माओवादी कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया.

बीजापुर में साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 30 माओवादी कैडरों ने हिंसा कि राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. सरेंडर करने वाले माओवादियों में 20 महिला और 10 पुरुष शामिल थे. बीजापुर में सरेंडर करने वाले कैडर कंपनी PPCMs (पार्टी प्लाटून कमेटी मेंबर्स), एरिया कमेटी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स, DAKMS, KAMS और जनताना सरकार चेयरपर्सन जैसे पदों पर एक्टिव थे.

सुकमा में 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

वहीं सुकमा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलीस जहां बस्तर आई और सुकमा एसपी की मौजूदगी में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इसमें 14 हथियार बंद नक्सली और 3 डीवीसी मेंबर शामिल थे. सुकमा के आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 76 लाख का इनाम था.

सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार सौंप गए

सुकमा में सरेंडर के दौरान तीन AK-47 राइफल, दो SLR, एक INSAS राइफल, तीन BGL लॉन्चर, पांच सिंगल-शॉट हथियार, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद, मैगज़ीन, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर और कॉर्डेक्स वायर सुरक्षा बलों को सौंपे गए. यह सरेंडर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और DIG CRPF आनंद सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में हुआ. इन दोनों घटनाओं को मिलाकर बस्तर क्षेत्र में कुल 51 माओवादी और नक्सली मुख्यधार में लौटे हैं. इस दौरान बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज ने कहा कि सुकमा में सीनियर माओवादी कमांडरों का सरेंडर इस बात का संकेत है कि संगठन अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है.

