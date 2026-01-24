गणेश उइके की मौत के बाद माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर, डालेंगे हथियार!

Jadadalpur Maoist news: सुरक्षा बलों की लगातार सख्त कार्रवाई का असर अब माओवादी संगठन के भीतर साफ दिखाई देने लगा है. संगठन के अंदर असंतोष औक तनाव के संकेत सामने आ रहे हैं. खास तौर पर ओडिशा से जुड़े माओवादी नेटवर्क में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं. इसी बीच एक सीनीयर महिला माओवादी कैडर के संभावित आत्मसमर्पण को लेकर चल रही चर्चाओं ने संगठन में खलबली मचा दी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा से चार इनामी माओवादी आत्मसमर्पण करने जगदलपुर पहुंचे हुए है, आत्म समर्पण करने वालों में एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं, इन चार नक्सलियों पर 55 लाख रुपये का इनाम घोषित है, इनमें सबसे बड़ा नाम स्पेशल जोनल कमेटी स्तर की सीनियर महिला माओवादी नीतू का बताया जा रहा है. नीतू उर्फ संतु पोटेम के ऊपर 40 लाख रुपए का ईनाम घोषित है और वह केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके की टीम से जुड़ी हुई है.

केंद्रीय समिति सदस्य के मारे जाने के बाद माओवादी खेमे में हलचल

पिछले महीने ही केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उईके को उड़ीसा के कंधमाल जिले में फोर्स ने मार गिराया था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चारों माओवादी फिलहाल सीआरपीएफ के किसी कैंप में सुरक्षित मौजूद है. चारों माओवादियों की एक तस्वीर भी सामने आई है, हालांकि सीआरपीएफ के किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

आत्मसमर्पण की अटकलें तेज

बस्तर संभाग में इससे पहले भी माओवादी संगठन के कई शीर्ष कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं. यदि मौजूदा जानकारी की पुष्टि होती है, तो संगठन के लिए एक और गंभीर नुकसान साबित होगा. हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और पूरे मामले की स्पष्टता प्रशासन के बयान के बाद ही सामने आ सकेगी.

