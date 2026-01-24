Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084316
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबस्तर

गणेश उइके की मौत के बाद माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर, डालेंगे हथियार!

Jadadalpur Maoist news: ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माओवादी संगठन के एक बड़े नेता के मारे जाने के बाद संगठन पर दबाव और बढ़ गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा से चार इनामी माओवादी आत्मसमर्पण करने जगदलपुर पहुंचे हुए है, आत्मसमर्पण करने वालों में एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं, इन चार नक्सलियों पर 55 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणेश उइके की मौत के बाद माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर, डालेंगे हथियार!

Jadadalpur Maoist news: सुरक्षा बलों की लगातार सख्त कार्रवाई का असर अब माओवादी संगठन के भीतर साफ दिखाई देने लगा है. संगठन के अंदर असंतोष औक तनाव के संकेत सामने आ रहे हैं. खास तौर पर ओडिशा से जुड़े माओवादी नेटवर्क में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं. इसी बीच एक सीनीयर महिला माओवादी कैडर के संभावित आत्मसमर्पण को लेकर चल रही चर्चाओं ने संगठन में खलबली मचा दी है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा से चार इनामी माओवादी आत्मसमर्पण करने जगदलपुर पहुंचे हुए है, आत्म समर्पण करने वालों में एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं, इन चार नक्सलियों पर 55 लाख रुपये का इनाम घोषित है, इनमें सबसे बड़ा नाम स्पेशल जोनल कमेटी स्तर की सीनियर महिला माओवादी नीतू का बताया जा रहा है. नीतू उर्फ संतु पोटेम के ऊपर 40 लाख रुपए का ईनाम घोषित है और वह केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके की टीम से जुड़ी हुई है. 

केंद्रीय समिति सदस्य के मारे जाने के बाद माओवादी खेमे में हलचल 
पिछले महीने ही केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उईके को उड़ीसा के कंधमाल जिले में फोर्स ने मार गिराया था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चारों माओवादी फिलहाल सीआरपीएफ के किसी कैंप में सुरक्षित मौजूद है. चारों माओवादियों की एक तस्वीर भी सामने आई है, हालांकि सीआरपीएफ के किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मसमर्पण की अटकलें तेज

बस्तर संभाग में इससे पहले भी माओवादी संगठन के कई शीर्ष कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं. यदि मौजूदा जानकारी की पुष्टि होती है, तो संगठन के लिए एक और गंभीर नुकसान साबित होगा. हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और पूरे मामले की स्पष्टता प्रशासन के बयान के बाद ही सामने आ सकेगी.

ये भी पढ़ें: उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! दो गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव और तनाव; जानें क्या है वजह

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bister MaoistsJagadalpur news

Trending news

bister Maoists
माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर...
ujjain news
तराना में तनाव: पथराव में कई लोग घायल, दो दिन चला उपद्रव...नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी
raipur news
रायपुर में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा, ईशान-सूर्या ने ठोंके अर्धशतक
narsinghpur news
स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार
chhattisgarh news
सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे में स्कूल पहुंचा
mp news
इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है
durg news
आस्था के नाम पर चल रही लूट, दुर्ग में झाड़-फूंक के बहाने डकारे 13 लाख, आरोपी गिरफ्तार
Ujjain
उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! 2 गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव; जानें वजह
ujjain news
तराना में अग्नि तांडव, उपद्रवियों ने फैलाई दहशत, यात्री बस को किया आग के हवाले
Vishnu Deo Sai
120 साहित्यकार, 42 सत्र... रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ