नए साल से पहले बस्तर के पर्यटन स्थल हुए गुलजार, न्यू ईयर का जश्न मनाने उमड़ी भारी भीड़, हस्तशिल्प के विक्रेताओं में उत्साह

Bastar News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है. लोग यहां की लोकल संस्कृति और ऐतिहासिक जगहों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं. साल के आखिरी हफ्ते में बस्तर के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है. पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:05 PM IST
Tourists Have Arrived In Bastar: नए साल का जश्न मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटकों  का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. लोग यहां की लोकल संस्कृति, हरे-भरे नजारे और ऐतिहासिक जगहों का आनंद ले रहे है. बस्तर में नए साल का जश्न मनाने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने का आ रहे हैं. साल के आखिरी हफ्ते में बस्तर के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलज़ार है. 

सबसे ज्यादा पर्यटकों की भीड़ बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पर्यटन स्थल में देखी जा रही है. पर्यटकों की भीड़ के चलते स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, होम स्टे के सभी कमरे पहले से ही बुक हो चुके है. चित्रकोट जलप्रपात के सामने सेल्फी लेने के साथ ही पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे. स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

पुलिस प्रशासन अलर्ट

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. स्थानीय पुलिस ने होम गार्ड के साथ मिलकर पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्थित व्यवस्था की है. प्रमुख टूरिस्ट जगहों की ओर जाने वाली सड़कों पर पुलिस और ट्रैफिक टीमों को तैनात किया गया है, ताकि ड्राइवर और टूरिस्ट आसानी से अपना रास्ता ढूंढ सकें और ट्रैफिक जाम को रोका जा सके.

हस्तशिल्प के विक्रेताओं में उत्साह

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से लोकल बिजनेस को भी फायदा हो रहा है. होटल, रिज़ॉर्ट, होमस्टे, रेस्टोरेंट और लोकल हस्तशिल्प के विक्रेताओं में उत्साह है. कुछ टूरिस्ट जगहों पर लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गए हैं.

