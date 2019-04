MP पुलिस के डॉग स्क्वायड में शामिल किया गया वह कुत्ता, जिसकी वजह से मारा गया था लादेन

भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस डॉग स्क्वायड ने हाल ही में 12 जर्मन शेफर्ड, 12 डाबरमैन और 2 बेल्जियन मालिनोइज कुत्तों को शामिल किया गया है. बेल्जियम मालिनोइज उसी कुत्ते की नस्ल है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी सील टीम में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे. बता दें यही कुत्ते अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस की भी सुरक्षा करते हैं. मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बेल्जियम मालिनोइज कुत्तों की सूंघने और हमला करने की क्षमता अन्य कुत्तों की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते बड़े-बड़े ऑपरेशन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है.

अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के लिए यह कुत्ते काफी काम के हैं, क्योंकि ये किसी अन्य नस्ल की अपेक्षा ज्यादा तेज होते हैं. मध्य प्रदेश पुलिस स्क्वायड में इनके होने से पुलिस को काफी मदद मिल सकती है. बता दें दुनिया भर में इन कुत्तों का इस्तेमाल बड़े-बड़े ऑपरेशन्स में किया जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक इन कुत्तों का इस्तेमाल कान्हा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व्स में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और जंगली इलाकों में फैले अवैध व्यापारों को रोकने के लिए किया जाता रहा है.

Bhopal: Belgian Malinois dogs which guard the White House & was also a part of the team that eliminated Osama bin Laden, has been inducted in Madhya Pradesh Police Dog Squad. Till now they were being used for wildlife protection and anti-poaching operations in the state. pic.twitter.com/4S0XoNv8OY

