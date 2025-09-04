साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस; जानें क्या है मामला

Bemetra Shocked News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक दिल को झकझोर देने मामला सामने आया है. दरअसल, 32 सालों से जिंदा होकर भी फाइलों में मृत घोषित एक महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है. आरोप है कि जमीन के लालच में छोटी बहू ने 32 साल पहले ही अपनी सास को कागजों में मृत दिखाकर करोड़ों की संपत्ति हड़प ली. इस खेल का खुलासा तब हुआ जब परिवारवालों ने दस्तावेज खंगाले और सामने आया कि जिनके साथ वे रह रहे हैं, वही महिला सरकारी रिकॉर्ड में 1993 से मृत दर्ज है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बेमेतरा के कलेक्टर कार्यालय में 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला शैल शर्मा अपने जिंदा होने का प्रमाण देने पहुंचीं. उन्होंने अधिकारियों से कहा "साहब, मैं जिंदा हूं, मुझे मृत ना माना जाए." शैल शर्मा मूल रूप से नारायणपुर के पास किरना गांव की रहने वाली हैं. उनका आरोप है कि उनके ही परिवार ने उनकी मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पति की करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली है.

जानें कैसे हुआ खुलासा?

पीड़िता ने ZEE MP-CG को बताया कि उनके पति ने सतना (मध्यप्रदेश) के मैहर रोड पर 30 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसकी देखरेख उनकी छोटी बहू करती थी. कुछ समय पहले जब जमीन का नामांतरण पति के नाम से हटकर बहू और उनकी बेटी के नाम हुआ, तब उनके नाती और बड़े बेटे ने सतना के एसडीएम कोर्ट से जानकारी मांगी. वहीं पर खुलासा हुआ कि शैल शर्मा को तो 1993 में ही मृत घोषित कर दिया गया है और उनका प्रमाण पत्र बेमेतरा के मारो चौकी से जारी किया गया है.

जमीन के लालच में खेल

जमीन के लालच में रिश्तों को तोड़कर जिंदा सास को मृत बताने का यह खेल अब सबके सामने है. हैरानी की बात तो यह है कि जिसे रिकॉर्ड में 'जिंदा भूत' माना जा रहा है, वह हाल ही में विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और आखिर कब तक कागजों में मृत दिख रही यह महिला फिर से जीवित इंसान के रूप में दर्ज हो पाएगी.

(रिपोर्टः गौकरण/बेमतरा)

