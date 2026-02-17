बिरनपुर हिंसा मामला, रहीम-ईदुल की हत्या के 17 आरोपी दोषमुक्त, 3 साल बाद आया फैसला

Big Verdict on Biranpur Violence-छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बिरनपुर हिंसा मामले में बेमेतरा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. ईश्वर साहू के पुत्र भुनेश्वर साहू के मौत के बाद हिन्दू संगठन ने छतीसगढ़ बंद का आव्हान किया था, जिसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया था. प्रदर्शन के बाद बकरी चरवाहा पिता- पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद का कोरवाय गांव के खेत में शव मिला था. इस मामले में हत्या के आरोप मे 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन सभी आरोपियों को 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने दोषमुक्त कर दिया है. इस घटना के बाद 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा ने टिकट दिया. ईश्वर साहू ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया था.

क्या था पूरा मामला

8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 साल के बेटे भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आव्हान किया. गांव में आगजनी की घटना हुई. 8 अप्रैल की घटना के तीन दिन बाद 11 अप्रैल को गांव के रहीम और उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई. दोनों का शव खेत में मिला था. प्रशासन ने धारा 144 लगाई और करीब 2 सप्ताह तक गांव में कर्फ्यू लगा रहा.

सभी 17 आरोपी हुए दोषमुक्त

पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन CBI ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया. इसके बाद बाप-बेटे की हत्या के मामले में आरोपियों की कुल संख्या कुल 17 हो गई थी.वहीं भुनेश्वर की हत्या के मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. भुनेश्वर हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट में ट्रायल जारी है, सभी आरोपी बंद है. रहीम और ईदुल का मामला बेमेतरा जिला न्यायालय में चल रहा था, इस केस के सभी 17 आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं.

बीजेपी से चुनाव लड़े थे ईश्वर साहू

बिरनपुर हिंसा में अपने बड़े बेटे को खोने वाले ईश्वर साहू को छत्तीसगढ़ में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने साजा विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में ईश्वर साहू ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. ईश्वर साहू ने कांग्रेस सरकार में मंत्री के पद पदस्थ रविंद्र चौबे को पटकनी दी थी.

