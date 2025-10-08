बिरनपुर हिंसा मामले में आज से ट्रायल, क्या है यह घटना जिसने बदली छत्तीसगढ़ की सियासत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुई बिरनपुर हिंसा फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस घटना में 2 साल बाद आज से ट्रायल शुरू होने जा रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई की टीम चार्जशीट दायर होने के बाद अब गवाहों को पेश करेगी. इस मामले में 8,9 और 10 अक्टूबर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होंगे, जिसमें बीजेपी विधायक ईश्वर साहू का बयान भी दर्ज होगा. बताया जा रहा है कि कुल 23 गवाहों के बयान लिए जाएंगे, बता दें कि नवंबर 2024 में इस मामले में चालान पेश किया गया था, जबकि जो चार्जशीट फाइल की गई थी, उसमें किसी भी राजनीतिक दल या फिर किसी राजनीतिक व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब इस मामले में आज से ट्रायल शुरू होने वाला है.

8 अप्रैल 2023 को हुई थी हिंसा

दरअसल, बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, यह घटना दो स्कूली बच्चों की मामूली झड़प से शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते बड़ी घटना बन गई थी. बताया जा रहा है कि दो स्कूली बच्चों के बीच की मामूली झड़प में गांव के दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे, जिसमें तनाव बढ़ता चला गया और गांव के ही भुनेश्वर साहू नाम के युवक की हत्या हो गई थी, इसके अलावा पत्थरबाजी में तीन पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे. वहीं घटना के दो दिन बाद बिरनपुर गांव के ही रहने वाले दो लोगों के शव और मिले थे, जिसके बाद गांव में स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी. इस घटना में कुल 6 एफआईआर हुई थी, जबकि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था.

सीबीआई की जांच में कई खुलासे

घटना के बाद सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे बिरनपुर हिंसा मामले में हुए थे. चार्जशीट में बताया गया कि भीड़ केवल भुनेश्वर साहू पर ही जानलेवा हमला नहीं किया था, बल्कि घटना को रोकने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की थी. क्योंकि सब-इंस्पेक्टर बिनुराम ठाकुर ने अपने स्टॉफ के साथ भीड़ से भुनेश्वर साहू को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भीड़ से आवाज आई थी कि पुलिसवालों को भी पत्थर मारों, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसमें सब-इंस्पेक्टर बिनुराम ठाकुर भी बेहोश हो गए थे, क्योंकि घटना के दौरान पत्थर, ईंट और चाकू से हमला किया गया था, बाद में मस्जिद के पास वाली गली में भुनेश्वर साहू की बेरहमी से पिटाई की गई थी, बाद में भुनेश्वर के पिता श्वर साहू और मां सती बाई साहू ने उसे गंभीर हालत में साजा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

18 आरोपी

पुलिस ने मामले की शुरुआत में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, बाद में जब यह मामला सीबीआई को सौंपा गया तो इस मामले में सीबीआई ने 6 और नाम जोड़े थे, इस तरह से बिरनपुर हिंसा मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिन पर अलग-अलग आरोप है. पुलिस पर हमला करने का आरोप भी इन पर है. इस घटना में आज से ट्रायल शुरू हो गया है, उस वक्त यह मामला पूरे देश में चर्चा में रहा था, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी असर छोड़ा था.

बिरनपुर हिंसा में अब तक क्या हुआ

बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को यह हिंसा शुरू हुई थी

9 अप्रैल को 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी

10 अप्रैल को बिरनपुर हिंसा मामले में विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद किया था.

10 अप्रैल के ही दिन गांव से कुछ दूर शक्तिघाट पर दो और रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद के शव मिले थे. जिससे गांव में फिर से आगजनी हुई थी.

पुलिस ने 17 अप्रैल को रहीम और ईदुल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

बीजेपी नेता मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से मिलने पहुंचे थे.

9 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान ईश्वर साहू को बीजेपी ने साजा सीट से प्रत्याशी बनाया.

4 दिसंबर 2023 को चुनावी नतीजों में ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे को हराया था.

22 फरवरी को ईश्वर साहू ने विधानसभा में बिरनपुर हिंसा मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठाई थी, जिस पर गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था.

15 अप्रैल 2024 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.

26 अप्रैल के बाद सीबीआई ने मामला हेंडओवर लिया और फिर जांच शुरू की थी.

8 अक्टूबर 2025 से मामले में ट्रायल शुरू होने जा रहा है.

