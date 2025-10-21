Advertisement
दिवाली पर टेंट लगाकार इक्का-बादशाह! मुंगेली-नवागढ़ में 236 जुआरी गिरफ्तार, लाखों कैश जब्त

Mungeli Nawagarh Gambling: मुगेली-नवागढ़ रोड पर दिवाली की रात पुलिस ने 22 अलग-अलग फड़ों में जुआ खेल रहे 236 लोगों को पकड़ा. कार्रवाई में लगभग 1.95 लाख रुपए नकद, ताश के पत्ते, मोबाइल और बाइक जब्त किए गए. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:02 AM IST
Diwali Night Police Raid: दिवाली की रात मुंगेली-नवागढ़ रोड पर जुआ खेलने का शौक जरा भारी पड़ गया. पुलिस को सूचना मिली कि विनोद साहू के ईंट भट्टा के पास अलग-अलग फड़ों में जुआ खेला जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने सघन छापेमारी करते हुए 22 अलग-अलग फड़ों में जुआ खेल रहे 236 लोगों को पकड़ा. पुलिस ने बताया कि इसमें टेंट लगाकर अलग-अलग जगहों पर जुआ खेला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे.

पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसडीओपी कौशल्या साहू ने बताया कि पकड़े गए जुआरियों के पास से कुल 1 लाख 43 हजार 548 रुपए नकद बरामद किए गए. इसके अलावा फड़ों से 51 हजार रुपए और ताश के पत्ते, मोबाइल फोन और बाइक भी जब्त किए गए. कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 1 लाख 94 हजार 988 रुपए की कीमत के सामान और नकद जब्त किए हैं.

जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी जुआरी और उनके सामान को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया गया. पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से आसपास के लोगों में राहत की भावना देखी गई, क्योंकि यह इलाके में जुए और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. (रिपोर्टः गौकरण यादु, बेमेतरा)

Bemetara news

