छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़

Bemetara News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के सलधा खम्हरिया (एम) गांव में एक अनोखी घटना ने गांव वालों के बीच जिज्ञासा और श्रद्धा का माहौल बना दिया है. एक अजीब और असामान्य सफेद पक्षी जिसे गरुड़ प्रजाति का माना जा रहा है, अचानक एक दाऊ के फार्म हाउस पर दिखाई दिया. जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली लोग सफेद पक्षी को देखने के लिए बड़ी संख्या में फार्महाउस पर इकट्ठा होने लगे और भजन, कीर्तन, पूजा-पाठ का दौर शुरू हो गया है.

फार्म हाउस में दिखा रहस्यमयी सफेद पक्षी

दरअसल, बेरला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सलधा खम्हरिया (एम) में आजकल एक अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है. गांव के ही एक व्यक्ति के फार्म हाउस में गरुड़ प्रजाति का बताए जा रहे सफेद रंग के पक्षी के दिखाई देने से पूरे इलाके में उत्सुकता और श्रद्धा का माहौल बन गया है. गांव के रहने वाले लीलाराम साहू ने बताया कि जब पहली बार इस अनोखे पक्षी को देखा गया तो लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह कहां से आया और फार्म हाउस तक कैसे पहुंचा. इसके आने का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है.

देवी लक्ष्मी का वाहन मान कर रहे पूजा

जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली सफेद पक्षी को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में फार्महाउस पर इकट्ठा होने लगे. कई गांव वालों का मानना ​​है कि यह गरुड़ प्रजाति का पक्षी है, और इसी वजह से वहां भक्ति गीत, भजन और प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं. गांव वालों का कहना है कि यह पक्षी दूसरे पक्षियों से बिल्कुल अलग और अनोखा है. श्रद्धा से भरे लोग नारियल चढ़ा रहे हैं और सफेद पक्षी की पूजा कर रहे हैं, उसे देवी लक्ष्मी का वाहन मान रहे हैं. यह पक्षी फार्महाउस पर कैसे और कहां से आया, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग पक्षी को देखने और अपनी भक्ति दिखाने के लिए फार्महाउस पर आते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गरुड़ मानकर गांव में हो रहा कीर्तन-भजन

इस पक्षी को देखकर पूजा-पाठ और अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है. जिले के खमहरिया (M) के लीलाराम साहू ने बताया कि एक दाऊ के फार्म हाऊस पर गरुड़ प्रजाति का एक अजीब और अनोखा सफ़ेद पक्षी देखकर लोग हैरान रह गए. वे सोच रहे थे कि यह पक्षी कैसे और कहां से आया. जैसे ही यह खबर गांव वालों में फैली लोग सफ़ेद पक्षी को देखने के लिए फार्महाउस जाने लगे. कई लोग इस पक्षी को गरुड़ प्रजाति का बता रहे हैं, और कई लोगों ने भक्ति गीत, भजन और प्रार्थना करना शुरू कर दिया है. गांव वालों का कहना है कि यह पक्षी दूसरे पक्षियों से अलग और अनोखा दिखता है और लोगों ने नारियल चढ़ाना और पूजा-पाठ करना शुरू कर दिया है.