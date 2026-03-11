MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: नागपुर मंडल में स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते अप्रैल माह में 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है. इसका असर बैतूल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों पर भी पड़ेगा.
Trending Photos
Trains Cancelled: मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 3 के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम किया जा रहा है. इस निर्माण कार्य के चलते नागपुर मंडल ने अप्रैल माह में 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जबकि 7 ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा. रेलवे के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालक को ध्यान में रखते हो अस्थाई व्यवस्था की गई है. इस निर्माण का असर बैतूल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों पर भी पड़ेगा.
यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या दूसरे ऑथराइज्ड सोर्स पर ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. रेलवे द्वारा यह डेवलपमेंट का काम यात्रियों की सुविधा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है.
ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: छतरपुर में पकड़ी गई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, 11 मार्च की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!