MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: नागपुर मंडल में स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते अप्रैल माह में 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है. इसका असर बैतूल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों पर भी पड़ेगा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:11 PM IST
MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Trains Cancelled: मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 3 के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम किया जा रहा है. इस निर्माण कार्य के चलते नागपुर मंडल ने अप्रैल माह में 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जबकि 7 ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा. रेलवे के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालक को ध्यान में रखते हो अस्थाई व्यवस्था की गई है. इस निर्माण का असर बैतूल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों पर भी पड़ेगा.

यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या दूसरे ऑथराइज्ड सोर्स पर ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. रेलवे द्वारा यह डेवलपमेंट का काम यात्रियों की सुविधा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है.

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • ट्रेन 18237 बिलासपुर अमृतसर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 5 से 25 अप्रैल तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन 18238 अमृतसर-बिलासपुर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 7 से 27 अप्रैल तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन 12410 हजरत निजामुद्दीन-रायगढ़ (गोंडवाना एक्सप्रेस) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन 12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन (गोंडवाना एक्सप्रेस) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन 12807 विशाखापत्तनम हजरत निजामुद्दीन (समता एक्सप्रेस) 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 30 अप्रैल को रद्द रहेगी. 
  • ट्रेन 12808 हज़रत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम (समता एक्सप्रेस) 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल को कैंसिल रहेगी.

