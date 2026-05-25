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‘घर बचा लो साहब...’, बैतूल के 70 परिवारों की गुहार, मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बढ़ा विवाद

Betul Medical College: बैतूल के ग्राम कोसमी में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन सीमांकन के बाद करीब 70 परिवारों में बेदखली का डर पैदा हो गया है. वर्षों से रह रहे इन परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से उन्हें न हटाने की मांग की.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 25, 2026, 06:22 PM IST
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Betul News
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Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम कोसमी में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि के सीमांकन के बाद यहां वर्षों से रह रहे करीब 70 परिवारों के सामने बेदखली का खतरा मंडराने लगा है. रहवासियों को हटाए जाने की आशंका के बीच सभी परिवारों ने कांग्रेस के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनकी जमीन से न हटाया जाए.

दरअसल, मामला ग्राम कोसमी का है, जहां प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई है. लेकिन इस जमीन पर पिछले कई दशकों से करीब 70 परिवार अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं. इनमें कई प्रधानमंत्री आवास भी शामिल हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं.

कब बने थे मकान ?
कोसमी निवासी प्रभावित महिला सुनीता मालवीय ने बताया कि ये मकान वर्ष 1980 से बने हुए हैं और यहां रहने वाले परिवारों को वर्ष 1998 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी आवंटित किए गए थे. उन्होंने बताया कि कई परिवारों के प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं. ऐसे में यदि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए उन्हें हटाया जाता है, तो उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा.

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ग्रामीणों में आक्रोश 
कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि हाल ही में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का सीमांकन किया गया. इसी दौरान यह सामने आया कि उक्त जमीन पर इन 70 परिवारों के मकान भी आ रहे हैं. इस खुलासे के बाद ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश का माहौल है. डागा ने कहा कि ये परिवार वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं. ऐसे में अचानक इन्हें हटाया जाता है, तो वे कहां जाएंगे. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन परिवारों को नहीं हटाया जाए.

ग्रामीणों ने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी जमीन को आवासीय घोषित किया जाए और उन्हें बेदखल न किया जाए. इस मामले में बैतूल तहसीलदार गोवर्धन पाठे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण में उनके मकान नहीं आ रहे हैं और उन्हें नहीं हटाया जाएगा. अब देखना होगा कि प्रशासन इन 70 परिवारों के भविष्य को लेकर क्या फैसला लेता है. विकास की राह में विस्थापन होगा या इन परिवारों को राहत मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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