बैतूल की कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता, परिजनों ने लगाए 'लव जिहाद' के आरोप, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश

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बैतूल जिले में कॉलेज की एक छात्रा के 'लव जिहाद' का शिकार होने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि सात महीने पहले एक मुस्लिम युवक ने छात्रा को इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. छात्रा के परिवार और हिंदू संगठनों का आरोप है कि युवक उसे धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए मजबूर कर रहा है. इतना ही नहीं शादी के लिए एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर में पहले ही आवेदन दिया जा चुका है. परिजनों ने इस निकाह का विरोध करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.
कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता
दरअसल, यह पूरा मामला बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 20 साल की बेटी 22 नवंबर 2025 को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिवार ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि 7 मई 2026 को उन्हें जानकारी मिली कि निजाम खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसला लिया है और शादी के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में शादी के लिए आवेदन भी दिया गया है. परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.
परिजनों ने लगाए 'लव जिहाद' के आरोप
परिवार का कहना है कि मुस्लिम युवक उनकी बेटी पर 'लव जिहाद' के जरिए धर्म बदलने और शादी करने का दबाव बना रहा है. बेटी के लापता होने की रिपोर्ट 7 महीने पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने पुलिस से लड़की को वापस लाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
हिंदू संगठन ने दी चेतावनी
इस बीच हिंदू संगठन ने कहा है कि बैतूल में लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं. साईंखेड़ा पुलिस स्टेशन इलाके की एक छात्रा को सात महीने पहले एक मुस्लिम युवक ने लव जिहाद के मकसद से भगाकर ले गया. लेकिन पुलिस ने पिछले सात महीनों में कोई कार्रवाई नहीं की है. आज पुलिस अधीक्षक के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई और चेतावनी दी गई है कि अगर दो दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जबरदस्त आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है.
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