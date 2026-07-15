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बैतूल की कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता, परिजनों ने लगाए 'लव जिहाद' के आरोप, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश

बैतूल जिले के साईंखेड़ा पुलिस स्टेशन इलाके की एक 20 साल की कॉलेज छात्रा सात महीने से लापता है. उसके परिवार का आरोप है कि एक युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया और अब उस पर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव बना रहा है.

Written ByRupesh KumarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:06 PM IST
बैतूल की कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता, परिजनों ने लगाए 'लव जिहाद' के आरोप, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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