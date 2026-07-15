बैतूल की कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता, परिजनों ने लगाए 'लव जिहाद' के आरोप, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश

कॉलेज छात्रा 7 महीने से लापता

दरअसल, यह पूरा मामला बैतूल जिले के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 20 साल की बेटी 22 नवंबर 2025 को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिवार ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि 7 मई 2026 को उन्हें जानकारी मिली कि निजाम खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसला लिया है और शादी के लिए उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में शादी के लिए आवेदन भी दिया गया है. परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.