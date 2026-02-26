Advertisement
इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी महिला की हालत, कुछ ही देर में तोड़ा दम, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

Betul News-बैतूल में एक महिला की इंजेक्शन लगने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई. थोड़ी ही देर के बाद महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:37 PM IST
Woman Dies of Wrong Treatment-मध्यप्रदेश के बैतूल से कथित गलज इलाज करने का एक मामला सामने आया है. एक महिला की अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और थोड़ी देर बाद मौत हो गई. महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. 

अस्पताल लेकर आए थे परिजन
मृतक महिला के बेटे राजेश ने बताया कि बीती रात उनकी मां कल्याणी नायडू को तबीयत खराब होने के बाद बैतूल के पूजा अस्पताल लेकर आए थे. उनका आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने बीपी और शुगर सामान्य बताकर इंजेक्शन लगाया और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए. इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद हालत बिगड़ गई. 

गलत इलाज के कारण हुई मौत 
परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने पहले गंभीर स्थिति बताई. इसके बाद ऑपरेशन की बात कही और बाद में जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. राजेश का आरोप है कि समय पर सही इलाज नहीं मिलने और बीपी हाई होने के बावजूद गलत इलाज किया गया. इस वजह से मां की मौत हो गई. इस मामले में अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती को छिपा रहा है. सही समय पर सही इलाज मिल जाता तो महिला की जान बच सकती थी.

जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस पूरे मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषी डॉक्टर एमएल राठौर व अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है. वहीं मामले में सीएमएचओ का कहना है कि महिला की मौत के मामला सामने आया है, शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

