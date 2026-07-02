जादू-टोने के शक में बेटा बना पिता का कातिल, मां के साथ मिलकर रची हत्या की खौफनाक साजिश

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Amla Murder Case: बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है. 25 जून को कुड़मुड नदी के सूखे हिस्से के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो शव की पहचान शंभुढाना निवासी लब्बू यादव के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच को तेज करते हुए हर पहलू से पड़ताल शुरू की.
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की परतें खोलनी शुरू कीं. इसी दौरान पता चला कि मृतक का बेटा संदीप यादव अपने पिता पर जादू-टोना करने का शक करता था. इसके अलावा परिवार में खेती की आय और पैसों को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अंधविश्वास, पारिवारिक तनाव और आर्थिक विवाद ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि बेटे ने अपनी मां सुनीता यादव के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रच डाली.
ऐसे की पिता की हत्या
पूछताछ में आरोपी संदीप यादव ने बताया कि 22 जून को उसके पिता नागपुर से मजदूरी कर वापस लौट रहे थे. उन्होंने बेटे को रेलवे स्टेशन लेने के लिए बुलाया था. स्टेशन से लौटते समय संदीप उन्हें सुनसान इलाके में ले गया और गमछे से उनका गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने शव को कुड़मुड नदी के सूखे हिस्से में फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो. वारदात को अंजाम देने के बाद वह सामान्य तरीके से घर लौट आया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी.
पुलिस को किया गुमराह
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि संदीप की मां सुनीता यादव इस पूरी साजिश में शामिल थी. हत्या के बाद बेटे ने मां को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई. इसी साजिश के तहत 23 जून को बोरदेही थाने में लब्बू यादव की गुमशुदगी दर्ज कराई गई. शिकायत में बताया गया कि वह घर आने के बाद कहीं चले गए थे. पुलिस का मानना है कि यह कदम हत्या को छिपाने और जांच को भटकाने के उद्देश्य से उठाया गया था.
आरोपियों पर केस दर्ज
बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि वैज्ञानिक और सूक्ष्म जांच के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया गया है. जांच में स्पष्ट हुआ कि पैसों के विवाद और अंधविश्वास के कारण मां-बेटे ने मिलकर लब्बू यादव की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अंधविश्वास और लालच किस तरह परिवारों को तबाही की ओर धकेल रहे हैं.
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