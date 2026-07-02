जादू-टोने के शक में बेटा बना पिता का कातिल, मां के साथ मिलकर रची हत्या की खौफनाक साजिश

Amla Murder Case: बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है. 25 जून को कुड़मुड नदी के सूखे हिस्से के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो शव की पहचान शंभुढाना निवासी लब्बू यादव के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच को तेज करते हुए हर पहलू से पड़ताल शुरू की.