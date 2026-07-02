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जादू-टोने के शक में बेटा बना पिता का कातिल, मां के साथ मिलकर रची हत्या की खौफनाक साजिश

Betul Crime News: बैतूल के आमला में बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी. आरोपी पिता पर जादू-टोना करने का शक करता था. पैसों के विवाद के बीच गला घोंटकर हत्या की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRupesh KumarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST
जादू-टोने के शक में बेटा बना पिता का कातिल, मां के साथ मिलकर रची हत्या की खौफनाक साजिश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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