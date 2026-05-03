बर्रा ढाना में भीषण आग का तांडव, 24 मकान खाक, पीड़ितों के बीच पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष

Barra Dhana Fire Incident: बर्रा ढाना गांव में हुई आगजनी की घटना के बाद आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलने गांव पहुंचे. प्रदेश अध्यक्ष ने आगजनी में हुए नुकसान का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. इस दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है. 18 परिवारों का सब कुछ जल चुका है. वहीं 6 अन्य मकानों में भी नुकसान हुआ है. पीड़ित परिवारों की व्यवस्था करने प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी. पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जल्दी उनका पुनर्वास किया जाएगा. घटना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी चर्चा की है और उन्हें विशेष सहायता मुहैया करवाने का आग्रह किया है. प्रत्येक पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार की नगद सहायता राशि मुहैया करवाई है और 20-20 हजार रुपए दोनों जनप्रतिनिधि देंगे. दो लाख रुपए प्रशासन और दो लाख रूपए सीएम सहायता से प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.

पीड़ित परिवार की मदद के लिए स्थानीय विधायक सहित समाजसेवी और सभी वर्ग के लोग आगे आए हैं और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है. बैतूल कलेक्टर डॉ सौरभ सोनवाने ने बताया कि पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. घटना में हुए नुकसान का आकलन कर लिया गया है, लगभग 35 लाख रुपए का नुकसान इस आगजनी की घटना में ग्रामीणों को हुआ है. पीड़ित परिवारों के रहने और खाने की व्यवस्था बनाई जा रही है. जनप्रतिनिधि और सीएम से चर्चा कर पीड़ितों को विशेष सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.

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बता दें कि, बैतूल जिले के बर्रा ढाना गांव में कल देर शाम एक छोटी सी चिंगारी ने 22 परिवार के आशियाने को पूरी तरह उजाड़ दिया. आग कुछ ही समय में इतनी विकराल हो गई कि इन 24 मकानों को अपनी अपनी जद में ले लिया. आंधी तूफान के दौरान हुई आगजनी में ग्रामीण चाह कर भी अपने सपने के घरों को बचा नहीं पाएं. आगजनी में अधिकतर मकानों में रखा पूरा गृहस्थी का सामान, मवेशी, मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुके हैं.

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