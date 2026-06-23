बैतूल में जादू-टोने के शक में मासूम का कत्ल, बोरी में बंद मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अंधविश्वास और जादू-टोने के शक में एक 12 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुलताई पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों ने गांव की सड़क पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर खुलवाया.
मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई
मामला थाना मुलताई क्षेत्र के ग्राम ताईखेड़ा का है,जहां 22 जून को संगीता आहके ने अपने 12 वर्षीय बेटे अंकुश आहके के लापता होने की रिपोर्ट मुलताई थाने में दर्ज कराई. परिजनों के मुताबिक, गांव का ही निवासी सुदामा इनवाती बच्चे को खेलने के बहाने अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से अंकुश का कोई पता नहीं चला. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और गुमशुदा बच्चे की तलाश तेज कर दी गई.
जादू-टोने के शक में हत्या
जांच के दौरान पुलिस को सुदामा इनवाती पर शक हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया, उसने अपने साथी राकेश उइके के साथ मिलकर अंकुश की हत्या कर दी थी. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें अंकुश के परिवार पर जादू-टोने का शक था. इसी अंधविश्वास में उन्होंने मासूम को निशाना बनाया. दोनों आरोपी पहले बच्चे को बहाने से अपने साथ ले गए, फिर लोहे की रॉड से हमला किया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
बोरी में भरकर जंगल में फेंका शव
हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को बोरी में भरकर ग्राम सालईढाना के जंगल में नाले में फेंक दिया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से बोरी में बंद शव बरामद किया, जिसकी पहचान अंकुश आहके के रूप में हुई. पुलिस ने दोनों आरोपियो सुदामा इनवाती और राकेश उइके को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं. इस जघन्य हत्या के बाद गांव और परिजनों में भारी आक्रोश है.
परिजनों ने लगाया जाम
मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने ताईखेड़ा गांव में चक्काजाम कर दिया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया. एक मासूम की हत्या वो भी अंधविश्वास के नाम पर यह घटना समाज के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है,लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
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