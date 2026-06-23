बैतूल में जादू-टोने के शक में मासूम का कत्ल, बोरी में बंद मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार

मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

मामला थाना मुलताई क्षेत्र के ग्राम ताईखेड़ा का है,जहां 22 जून को संगीता आहके ने अपने 12 वर्षीय बेटे अंकुश आहके के लापता होने की रिपोर्ट मुलताई थाने में दर्ज कराई. परिजनों के मुताबिक, गांव का ही निवासी सुदामा इनवाती बच्चे को खेलने के बहाने अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से अंकुश का कोई पता नहीं चला. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और गुमशुदा बच्चे की तलाश तेज कर दी गई.