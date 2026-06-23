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बैतूल में जादू-टोने के शक में मासूम का कत्ल, बोरी में बंद मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार

Betul News-बैतूल में मुलताई में अंधविश्वास और जादू-टोने के शक में 12 साल के मासूम बच्चे की लोहे की रॉड और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दीगई. पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जंगल के नाले से शव बरामद कर लिया है.

Written ByRupesh MansureEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:31 PM IST
बैतूल में जादू-टोने के शक में मासूम का कत्ल, बोरी में बंद मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार

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Rupesh Mansure

Rupesh Mansure

रूपेश मंसूरे

 ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं.

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