'साहब! मैं अभी जिंदा हूं...', किसान को सरकारी रिकॉर्ड में घोषित किया मृत, नहीं मिल रहा खाद और किसान सम्मान निधि का लाभ

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डिजिटल इंडिया के दौर में सरकारी सिस्टम की एक तकनीकी खामी किस तरह आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना सकती है. इसका हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आया है. यहां चिचोली ब्लॉक के खपरिया गांव के किसान मंगलू परते को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया. हैरानी की बात ये है कि मंगलू पूरी तरह स्वस्थ हैं और हमारे सामने मौजूद हैं,लेकिन सरकारी सिस्टम उन्हें मृत मान चुका है.
दरअसल किसान मंगलू परते फसल के लिए खाद लेने सोसायटी पहुंचे थे. लेकिन वहां उन्हें खाद देने से इनकार कर दिया गया. मंगलू को आधार में तकनीकी दिक्कत होने की जानकारी दी गई. इसके बाद जब मंगलू कियोस्क सेंटर पहुंचे तो जो जानकारी सामने आई, उसने उनके होश उड़ा दिए. आधार रिकॉर्ड में मंगलू को मृत घोषित कर दिया गया था और उनका आधार सस्पेंड कर दिया गया था. मंगलू का कहना है कि वह जिंदा हैं,स्वस्थ हैं,लेकिन सरकारी सिस्टम उन्हें मृत मान चुका है. आधार में मृत घोषित होने का असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और खेती पर पड़ा है. आधार की समस्या के चलते उन्हें सोसायटी से खाद नहीं मिल पा रही है. वहीं किसान सम्मान निधि का लाभ भी अटक गया है.
दफ्तरों के चक्कर काट रहा है किसान
समस्या का समाधान कराने के लिए मंगलू बैतूल के आधार केंद्र पहुंचे. यहां उन्हें बताया गया कि स्टेटस अपडेट कराने के लिए उन्हें भोपाल जाना होगा. मंगलू ने जिला कलेक्टर से लेकर भोपाल स्थित आधार केंद्र तक के चक्कर लगाए,लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है. एक तरफ किसान खेत में फसल बचाने के लिए खाद के लिए परेशान है,तो दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है. मंगलू ने पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है. मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और किसान की समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है.
किसान को नहीं मिल रहा सरकारी की योजनाओं का लाभ
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक जिंदा किसान को सरकारी रिकॉर्ड में मृत किसने और कैसे घोषित कर दिया और इससे भी बड़ा सवाल ये कि जब मंगलू खुद सरकारी दफ्तरों के सामने मौजूद हैं,तो सरकारी सिस्टम उन्हें जिंदा कब मानेगा. फिलहाल कागजों पर मृत घोषित ये किसान अपनी खेती और जीविका बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहा है.
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