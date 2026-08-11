'साहब! मैं अभी जिंदा हूं...', किसान को सरकारी रिकॉर्ड में घोषित किया मृत, नहीं मिल रहा खाद और किसान सम्मान निधि का लाभ

दरअसल किसान मंगलू परते फसल के लिए खाद लेने सोसायटी पहुंचे थे. लेकिन वहां उन्हें खाद देने से इनकार कर दिया गया. मंगलू को आधार में तकनीकी दिक्कत होने की जानकारी दी गई. इसके बाद जब मंगलू कियोस्क सेंटर पहुंचे तो जो जानकारी सामने आई, उसने उनके होश उड़ा दिए. आधार रिकॉर्ड में मंगलू को मृत घोषित कर दिया गया था और उनका आधार सस्पेंड कर दिया गया था. मंगलू का कहना है कि वह जिंदा हैं,स्वस्थ हैं,लेकिन सरकारी सिस्टम उन्हें मृत मान चुका है. आधार में मृत घोषित होने का असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और खेती पर पड़ा है. आधार की समस्या के चलते उन्हें सोसायटी से खाद नहीं मिल पा रही है. वहीं किसान सम्मान निधि का लाभ भी अटक गया है.