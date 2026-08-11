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'साहब! मैं अभी जिंदा हूं...', किसान को सरकारी रिकॉर्ड में घोषित किया मृत, नहीं मिल रहा खाद और किसान सम्मान निधि का लाभ

बैतूल के खपरिया गांव में सरकारी रिकॉर्ड की तकनीकी गड़बड़ी से किसान मंगलू परते को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. सिस्टम में हुई इस गलती से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByRupesh KumarEdited ByPooja
Published: Aug 11, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:07 PM IST
'साहब! मैं अभी जिंदा हूं...', किसान को सरकारी रिकॉर्ड में घोषित किया मृत, नहीं मिल रहा खाद और किसान सम्मान निधि का लाभ

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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