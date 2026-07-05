आत्महत्या या कोई साजिश? फंदे पर लटकी मिली कपड़ा व्यापारी की पत्नी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि रंजिता को अचेत हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे,लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रंजिता का विवाह 10 वर्ष पहले आमला निवासी कपड़ा व्यापारी प्रशांत यादव से हुआ था. मृतका अपने पीछे दो बेटियों को छोड़ा है जिसमे एक 10 वर्ष की और दूसरी महज 2 महीने की मासूम बच्ची है,जो अब मां के बिना जिंदगी शुरू करेगी. इधर मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब इंदौर से पहुंचे मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए. मृतका की बहन का कहना है कि रंजीत के देवर की शादी के बाद से ही रंजीता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.