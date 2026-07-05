आत्महत्या या कोई साजिश? फंदे पर लटकी मिली कपड़ा व्यापारी की पत्नी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

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Betul News: बैतूल जिले के आमला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यवसायी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली 37 वर्षीय रंजीता यादव का शव उनके ही घर के बाथरूम में शॉवर से फंदे पर लटका मिला. जैसे ही घटना की जानकारी सामने आई, इलाके में सनसनी फैल गई, चौक चौराहे पर इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया.
बताया जा रहा है कि रंजिता को अचेत हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे,लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रंजिता का विवाह 10 वर्ष पहले आमला निवासी कपड़ा व्यापारी प्रशांत यादव से हुआ था. मृतका अपने पीछे दो बेटियों को छोड़ा है जिसमे एक 10 वर्ष की और दूसरी महज 2 महीने की मासूम बच्ची है,जो अब मां के बिना जिंदगी शुरू करेगी. इधर मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब इंदौर से पहुंचे मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए. मृतका की बहन का कहना है कि रंजीत के देवर की शादी के बाद से ही रंजीता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.
सास,ससुर और देवरानी पर आरोप
मृतिका के मायके वालो ने सास,ससुर और देवरानी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और इसे सिर्फ आत्महत्या नहीं,बल्कि एक साजिश बताया है। परिजनों का आरोप है कि रंजीता की देवरानी मुस्कान यादव रसूखदार राजनीतिक परिवार से है जिसकी वजह से रंजीता के साथ में भेदभाव किया जा रहा था. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट,सबूतों और बयानों के आधार पर हर एंगल से जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या यह आत्महत्या है या दबाव में उठाया गया कदम या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी खौफनाक साजिश,सच्चाई क्या है इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा.
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