Add Zee Business As A Preferred Source
App

आत्महत्या या कोई साजिश? फंदे पर लटकी मिली कपड़ा व्यापारी की पत्नी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

Betul News: बैतूल के आमला में एक कपड़ा व्यावसायी की 37 वर्षीय पत्नी रंजीता यादव का शव घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है.

Written ByRupesh KumarEdited By:Pooja
Published: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST
आत्महत्या या कोई साजिश? फंदे पर लटकी मिली कपड़ा व्यापारी की पत्नी, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अश्लील तस्वीरें वायरल कर देंगे...' पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल! B.Tech छात्र ने दी
sagar news15 min ago
2
simhastha 202822 min ago
3
Latest Ujjain News45 min ago
4
tikamgarh news2 hrs ago
5
guna news3 hrs ago