Betul News: बडोरा मंडी में एंट्री बंद होने पर बवाल, 3 दिन से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा, मंडी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही

Betul Mandi Bawal: बैतूल जिले की कृषि उपज मंडी बडोरा में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस वजह से बीते तीन दिनों से किसान परेशान और गुस्से में नजर आ रहे हैं. मंडी में खरीदी बंद होने की सूचना नहीं मिलने के कारण दूर दराज से किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच गए, लेकिन यहां उन्हें मंडी में एंट्री ही नहीं दी जा रही. नाराज किसानों ने मंडी गेट पर अपने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने में जुटी है.

बताया जा रहा है कि मंडी के शेड में अब भी व्यापारियों का माल पड़ा हुआ है. जिस वजह से किसानों को मंडी के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. किसानों का कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई. दो दिन से बाहर खड़े हैं. किसानों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि, मंडी प्रबंधन चुनिंदा लोगों को ही अंदर एंट्री दे रहा है, जबकि बाकी किसान खुले आसमान के नीचे भूखे-प्यासे इंतजार कर रहे हैं.

मंडी प्रबंधन ने दी सफाई

बता दें कि मंडी प्रबंधन ने 20 अप्रैल तक व्यापारियों को शेड खाली करने के निर्देश दिए थे. ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन हकीकत ये है कि मंडी में अब भी भारी मात्रा में व्यापारियों का माल भरा हुआ है. मंडी प्रबंधक की माने तो मंडी से माल हटाया जा रहा है. इसलिए फिलहाल किसानों को एंट्री नहीं दी जा रही. शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. अब बड़ा सवाल ये है कि जो माल तीन दिनों में नहीं हट पाया वो क्या कुछ घंटों में हटेगा और आखिर कब तक किसान यूं ही परेशान होते रहेंगे.

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