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एमपी में यहां भगवान की 'लात' को प्रसाद मानते हैं लोग, रामनवमी पर निकलता है 'नारोन्या' का जुलूस

Betul Bazar Naronya Tradition: बैतूल बाजार में रामनवमी पर ‘नारोन्या’ की अनोखी परंपरा में लोग भगवान नरसिंह के रूप से ‘लात’ को आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को देखने हर साल भारी भीड़ उमड़ती है और इसे आस्था का विशेष प्रतीक माना जाता है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:46 PM IST
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Betul Bazar Naronya Tradition
Betul Bazar Naronya Tradition

Betul News: बैतूल बाजार में रामनवमी के मौके पर आस्था, परंपरा और मस्ती का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां की एक ऐसी परंपरा है जो न कहीं और सुनने को मिलती है और न देखने को. इस खास मौके पर ‘नारोन्या’ का रूप धारण कर भगवान के अवतार को नगर में निकाला जाता है. लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन का इंतजार करते हैं. जैसे ही जुलूस शुरू होता है, पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब जाता है और हर तरफ उत्साह का माहौल बन जाता है.

शुक्ला चौक स्थित काले मंदिर से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ‘नारोन्या’ को निकाला जाता है. इसके बाद शुरू होता है एक अनोखा जुलूस, जिसमें नारोन्या पूरे नगर में दौड़ता है और उसके पीछे सैकड़ों श्रद्धालु भी दौड़ते हैं. खास बात यह है कि इस दौरान नारोन्या लोगों को लात मारता है, लेकिन यहां इसे मार नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाता है. लोग खुद आगे आकर यह ‘लात’ खाने की कोशिश करते हैं और इसे अपने लिए सौभाग्य मानते हैं.

क्या है इसकी मान्यता?
इस परंपरा के पीछे पौराणिक मान्यता जुड़ी है. माना जाता है कि जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़े थे, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका अंत किया था. उसी घटना की याद में बैतूल बाजार में यह परंपरा ‘नारोन्या’ के रूप में आज भी जीवित है. यहां के लोग पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसमें शामिल होते हैं और इसे अपनी आस्था का अहम हिस्सा मानते हैं.

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दूर-दूर से आते हैं लोग
इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए हर साल भारी भीड़ उमड़ती है. दूर-दूर से लोग बैतूल बाजार पहुंचते हैं और इस अद्भुत नजारे के साक्षी बनते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नारोन्या की लात लग जाए तो समझो भगवान का आशीर्वाद मिल गया. यही वजह है कि लोग बिना डर के आगे आते हैं और खुद को धन्य मानते हैं. आस्था का यह अनोखा रंग बैतूल को खास बनाता है, जहां भगवान की ‘लात’ भी प्रसाद मानी जाती है.

रिपोर्टः रूपेश कु्मार, बैतूल

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