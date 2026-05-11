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बैतूल में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई, शव रखकर घंटों किया हंगामा

Betul Hospital Ruckus: बैतूल जिले के भैंसदेही में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया. लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पहले ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की, उसके बाद अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की.

 

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Pooja|Last Updated: May 11, 2026, 01:50 PM IST
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बैतूल में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई, शव रखकर घंटों किया हंगामा

Betul Hospital Ruckus: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही में सड़क हादसे के बाद अस्पताल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि गुस्से का रणक्षेत्र बन गया. समय पर इलाज न मिलने के आरोप में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की. मामला भैंसदेही के झल्लार बोरगांव रोड का है,जहां रविवार शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

घायल युवक अंकुश वाघमारे को गंभीर हालत में भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर उचित इलाज नहीं मिला. बताया जा रहा है कि ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक भलावी मौके पर मौजूद नहीं थे और सूचना देने के करीब 10 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे. इसी देरी को लेकर परिजन और ग्रामीण भड़क उठे. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी. हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

लापरवाही का आरोप
मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने किसी तरह डॉक्टर को भीड़ से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला,नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. इतना ही नहीं मृतकों के शव अस्पताल गेट पर रखकर प्रदर्शन भी किया गया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाए.

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एसडीएम ने  दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अजीत मरावी मौके पर पहुंचे और परिजनों से चर्चा की. उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया,जिसके बाद करीब 5 घंटे तक चला हंगामा शांत हुआ. मृतक युवक के पिता धनराज वाघमारे और चाचा जगदीश वाघमारे का कहना है कि भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं कोई नई बात नहीं हैं. पहले भी कई बार इलाज में देरी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाड़े ने पूरे मामले की जांच करवाने और डॉक्टर के साथ मारपीट अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है.

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