रैली के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष को आया चक्कर, अस्पताल में हुए भर्ती, कुछ देर बाद हुए डिस्चार्ज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2920705
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रैली के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष को आया चक्कर, अस्पताल में हुए भर्ती, कुछ देर बाद हुए डिस्चार्ज

Betul News-बैतूल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रेली के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. दर्द के चलते उन्हें चक्कर आ गया था, तुरंत कार्यकर्ताओं ने डीजे बंद कर उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया. कुछ देर के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वे इसके बाद रोड शो वापस शामिल हुए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रैली के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष को आया चक्कर, अस्पताल में हुए भर्ती, कुछ देर बाद हुए डिस्चार्ज

BJP State President-मध्यप्रदेश के बैतूल के आठनेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की स्वागत रैली के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि वाहन पर चढ़ते समय उनकी उंगली गाड़ी के गेट में दब गई थी. इसके बाद हुए दर्द के चलते उन्हें चक्कर आ गया. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने डीजे बंद कर उन्हें तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया. कुछ देर बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. अस्पताल से निकलकर वे रैली में शामिल हुए. 

गाड़ी के गेट में दबी उंगली
दरअसल, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल पहली बार आठनेर पहुंचे थे. उनके स्वागत में नगर वासियों ने जगह-जगह पर पुष्पवर्मा, तुलादान और स्वागत समारोहों का आयोजन किया था. इसी दौरान स्वागत रैली में उनकी तबीयत बिगड़ गई. वाहन पर चढ़ते समय उनकी उंगली गाड़ी के गेट में दब गई. जिससे उन्हें चक्कर आ गया. 

कुछ देर बाद पहुंचे वापस 
हेमंत खंडेलवार को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉ. देवेंद्र चढ़ोकर ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि उनकी उंगली में चोट और तेज दर्द के कारण चक्कर आया था. फिलहाल उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य है. उन्हें इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. अस्पताल से डिस्चार्ज होने ही प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने फिर से रोड शो में हिस्सा लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों का जताया आभार
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नगर में आयोजित सभी स्वागत समारोहों में उपस्थित हुए. उन्होंने लोगों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया. वहीं उनकी तबीयत को लेकर बीएमओ डॉक्टर सचिन आहतकर ने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उनकी जांच की. डिस्चार्ज होने के बाद वे फिर से रैली में शामिल हुए.

यह भी पढ़ें-सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को गेट से किया बाहर, कार्यक्रम में समर्थकों की बढ़ी थी भीड़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Betul की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbetul newsBJP State President

Trending news

Khandwa
किसानों के हक पर डाका! गोदाम से निकला 5 ट्रक यूरिया गायब, किसानों ने मचाया हंगामा
mp news
शहडोल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की आपसी झड़प, लेबर रूम में धक्का-मुक्की और धमकी
MP Famous Temples
ट्रेन, बस या हवाई जहाज, शारदीय नवरात्रि में कैसे पहुंचे मैहर? देखिए सबसे आसान रूट
mp news
सरकार नहीं, तीन गांव के ग्रामीणों ने लगाई नशे पर लगाम, शराबबंदी का लिया फैसला
mp news
सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को गेट से किया बाहर, कार्यक्रम में समर्थकों की बढ़ी थी भीड़
betul
सतपुड़ा पावर प्लांट की लापरवाही, पीने की पानी में जहरीला केमिकल; खतरे में जिंदगी!
mp news
खाद की किल्लत से जूझते किसानों पर लाठीचार्ज, NHRC ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
jabalpur news
इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बुलाया मिलने, फिर अपहरण कर मांगे 50 लाख, 6 गिरफ्तार
chhatarpur news
पति ने दिया धोखा,मोमोज खिलाकर पत्नी को किया बेहोश,फिर दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप
iit indore news
मिल गया ब्लड कैंसर का इलाज! इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा, आसानी से कर सकेंगे यूज
;