बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से हैरान करने वाला वीडिया सामने आया है, जिसमें बीएमओ एक मरीज को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो मुलताई में प्रभात पट्टन स्थित सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है. वीडियो में बीएमओ जितेंद्र अत्रे एक मरीज को पीट रहे हैं. हालांकि यह वीडियो 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बीएओ ने मरीज को पीटा

जानकारी के अनुसार, जिस मरीज से मारपीट की जा रही है, उसका नाम प्रदीप पाटिल बताया जा रहा है. जो देव भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमओ जितेंद्र अत्रे उस पर किस तरह से थप्पड़ पर थप्पड़ बरसा रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पूरा घटनाक्रम क्या था.

अस्पताल स्टाफ से हुआ था विवाद

मारपीट के दौरान अस्पताल के कुछ अन्य कर्मचारी भी मौके पर दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की. बताया जा रहा है कि जिस मरीज के साथ मारपीट की गई है, उसका अस्पताल के स्टाफ के साथ विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद बीएमओ ने मारपीट की. इस मामले की शिकायत नहीं की गई.

सीएमएचओ बोले- मैंने जांच के आदेश दिए

फिलहाल बीएमओ जितेंद्र अत्रे अस्पताल में नहीं हैं, ना ही वो कॉल रिसीव कर रहे हैं. वहीं, सीएमएचओ मनोज हुरमाड़े ने कहा कि वीडियो किस समय का है, इसकी पुष्टि के बाद ही कोई बयान दिया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि मैंने जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारी का इस तरह का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है.

