PM आवास पर चलेगा बुलडोजर? 17 गरीब परिवारों को घर खाली करने का नोटिस, कलेक्टर से न्याय की गुहार

Families Receive Demolition Notices-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में 17 गरीब परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को तोड़ने के नोटिस ने प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. गरीब परिवारो को नोटिस जारी कर घर खाली करने को कहा गया है. इन मकानों को सरकारी जमीन पर बना हुआ बताते हुए तोड़ने का आदेश जारी कर दिए गए हैं. नोटिस मिलने से घबराए परिवार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

तहसीलदार ने जारी किया नोटिस

यह मामला आमला तहसील के ग्राम हरन्या का है. 17 परिवारों को उनके मकान तोड़ने के नोटिस तहसीलदार द्वारा जारी किए गए हैं, इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी शामिल हैं. । ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने इन मकानों को सरकारी जमीन पर बना हुआ बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि परिवारों का दावा है कि वे सालों से आबादी भूमि पर रह रहे हैं.

जिंदगी का सहारा है मकान

इन परिवारों में बड़ी संख्या गरीब,दिहाड़ी मजदूर और विधवा महिलाओं की है जिनके लिए ये मकान ही उनकी जिंदगी का सहारा हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हमें बिना सही जांच के नोटिस दे दिए गए. हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है. अब हमने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जमीन पर 72 परिवार रह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 17 परिवारों को टारगेट कर की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2019 में इस भूमि के नियमितीकरण के आदेश भी अपर कलेक्टर द्वारा जारी हुए थे, लेकिन तहसील स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की शिकायत के आधार पर यह नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले में बैतूल कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के पहले जांच की जाएगी, जो भी नियम अनुसार होगा वैसे उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-उज्जैन के तराना में खूनी संघर्ष, सरपंच समेत 25 लोगों ने किसान परिवार पर किया हमला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!