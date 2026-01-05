बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल

Betul Accident Update: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना बैतूल जिले में सोहागपुर जोड़ से पहले की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट बस बैतूल से बिसनूर की ओर जा रही थी. रास्ते में बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे चालक द्वारा सुधारकर आगे बढ़ाया गया. लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद बस एक बार फिर खराब हो गई.

यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक, चालक बस की खराबी ठीक कर रहा था. तभी बस न्यूट्रल होकर अचानक पीछे की ओर तेज रफ्तार से लुढ़क गई. बस सड़क से नीचे उतरते हुए पलट गई. हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया. घायल यात्रियों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बैतूल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. हादसे के बाद फिर से यात्री बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हादसे में घायल यात्रियों के नाम

नीता पति मुकेश (30), गौला

सागर धनराज (18), रावा सिखेड़ा

सोनू हनुते (34), इंखेड़ा

नामदेव गाकरे (32), इंखेड़ा

दुर्गा बाई (40)

राहुल (33)

सनम (20), गौला

मीरा बाई (60), बडोरा

पवन (25), निम्नवाड़ा

सीमा (44), निम्नवाड़ा

मीरा बाई (75), इकलहरा

गेंदराव (81), इकलहरा

कन्हैया (19), गौला

अंजू (55), इंखेड़ा

लता (35), पौनी

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

