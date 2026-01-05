Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3064841
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल

Betul Bus Accident News: बैतूल जिले में भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है. यात्री बस पलटने से लगभग 15 यात्री घायल हो गए हैं. वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैतूल में भीषण सड़क हादसा
बैतूल में भीषण सड़क हादसा

Betul Accident Update: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना बैतूल जिले में सोहागपुर जोड़ से पहले की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट बस बैतूल से बिसनूर की ओर जा रही थी. रास्ते में बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे चालक द्वारा सुधारकर आगे बढ़ाया गया. लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद बस एक बार फिर खराब हो गई. 

यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक, चालक बस की खराबी ठीक कर रहा था. तभी बस न्यूट्रल होकर अचानक पीछे की ओर तेज रफ्तार से लुढ़क गई. बस सड़क से नीचे उतरते हुए पलट गई. हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया. घायल यात्रियों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बैतूल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. हादसे के बाद फिर से यात्री बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे में घायल यात्रियों के नाम
नीता पति मुकेश (30), गौला
सागर धनराज (18), रावा सिखेड़ा
सोनू हनुते (34), इंखेड़ा
नामदेव गाकरे (32), इंखेड़ा 
दुर्गा बाई (40)
राहुल (33)
सनम (20), गौला
मीरा बाई (60), बडोरा
पवन (25), निम्नवाड़ा
सीमा (44), निम्नवाड़ा
मीरा बाई (75), इकलहरा
गेंदराव (81), इकलहरा
कन्हैया (19), गौला
अंजू (55), इंखेड़ा
लता (35), पौनी

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Betul Bus Accident

Trending news

Betul Bus Accident
बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल
Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
kubeshwar Dham
RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर क्या बोले पूर्व सीएम?
guna news
गुना में खाकी पर खूनी हमला, NH-46 पर आंखों में मिर्ची झोंककर बरसाईं लाठियां
chhatarpur news
बेडरूम में पति की हैवानियत! बेटी के सामने पत्नी के साथ करता रहा ये काम, CCTV में कैद
Indore Contaminated Water
इंदौर में पानी व्यवस्था चरमराई! बीमारियों के डर से घर-घर लग रहे RO वॉटर प्यूरिफायर
ashoknagar news
यूपी का सुपारी किलर एमपी में गिरफ्तार, पूछताछ में सार्प शूटर ने किया बड़ा खुलासा
Indore Water Contamination
इंदौर से नहीं लिया सबक? नाली से गुजरती पाइपलाइन, जानें ये कितना है खतरनाक
Chinese kite string
हो जाएं सावधान! सड़कों पर 'मौत' बनकर मंडरा रहा चाइनीज मांझा, पुजारी की कटी गर्दन...
Bilaspur News
4 साल का इंतजार खत्म, बिलासा देवी एयरपोर्ट अब बनेगा 4-C कैटेगरी का हवाई अड्डा