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बैतूल में धर्मशाला की जमीन पर BJP नेता का कब्जा या नियमों के तहत पट्टा? जांच के बाद खुलेगा राज

बैतूल के पाढर में धर्मशाला के लिए ट्रस्ट को दी गई जमीन का पट्टा बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर के नाम जारी होने का मामला सामने आया है. ट्रस्टियों और ग्रामीणों ने पट्टा निरस्त करने की मांग की है. कलेक्टर ने एसडीएम और राजस्व टीम से जांच कराने का आश्वासन दिया है.

Written ByRupesh Kumar
Published: Sep 21, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:42 PM IST
बैतूल में धर्मशाला की जमीन पर BJP नेता का कब्जा या नियमों के तहत पट्टा? जांच के बाद खुलेगा राज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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