बैतूल में धर्मशाला की जमीन पर BJP नेता का कब्जा या नियमों के तहत पट्टा? जांच के बाद खुलेगा राज

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पाढर में धर्मशाला की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिए ट्रस्ट को दी गई जमीन का पट्टा बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर के नाम जारी कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि गांव की इंदु बाई ने धर्मशाला के लिए यह जमीन ट्रस्ट को सार्वजनिक उपयोग के लिए दी थी. ट्रस्ट में गांव के लोगों को ट्रस्टी बनाया गया था. आरोप है कि बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर के परिजन भी ट्रस्ट में शामिल थे. धर्मशाला की चाबी भी उनके पास रहती थी.
ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान जमीन पर अपना अवैध कब्जा दर्शाकर गैलेंद्र राठौर के नाम फर्जी तरीके से पट्टा जारी करा लिया गया. शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि इस जमीन का इस्तेमाल गांव की धर्मशाला के तौर पर होता रहा है. ट्रस्ट में गांव के लोगों के साथ गैलेंद्र राठौर के परिजन भी ट्रस्टी थे. उन्होंने कहा कि जमीन का पट्टा जारी कराने की प्रक्रिया गुपचुप तरीके से पूरी की गई.
जनसुनवाई में शिकायत की
जब मामला सामने आया तो ट्रस्टियों और ग्रामीणों ने पट्टा निरस्त कर जमीन ट्रस्ट के नाम वापस करने की मांग की. इतना ही नहीं, इसकी जनसुनवाई में भी शिकायत की गई है. मामला सामने आने के बाद ट्रस्टियों और ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत कर पट्टा निरस्त करने और जमीन ट्रस्ट को वापस सौंपने की मांग की. जनसुनवाई में भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने की बात सामने आई है. लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है.
कार्रवाई का दिया आश्वासन
वहीं, पटवारी मो. रफ़ीक का कहना है कि पट्टा जारी करने की कार्रवाई तहसील कार्यालय से हुई है. दूसरी तरफ बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर का कहना है कि जमीन पर उनका कई वर्षों से कब्जा था, इसी आधार पर उनके नाम पट्टा जारी हुआ. अब पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच कराने और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवाने का कहना है कि अभी जो शिकायत मिली है, उसमें एसडीएम और संबंधित राजस्व टीम से जांच करवाएंगे. अगर उसमें कोई लापरवाही मिलती है, तो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे. सवाल यही है कि आखिर सार्वजनिक उपयोग के लिए ट्रस्ट को दी गई जमीन का पट्टा किस आधार पर बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर के नाम जारी हुआ. क्या प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई या इसमें अनियमितता हुई है.