बैतूल में धर्मशाला की जमीन पर BJP नेता का कब्जा या नियमों के तहत पट्टा? जांच के बाद खुलेगा राज

कार्रवाई का दिया आश्वासन

वहीं, पटवारी मो. रफ़ीक का कहना है कि पट्टा जारी करने की कार्रवाई तहसील कार्यालय से हुई है. दूसरी तरफ बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर का कहना है कि जमीन पर उनका कई वर्षों से कब्जा था, इसी आधार पर उनके नाम पट्टा जारी हुआ. अब पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच कराने और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवाने का कहना है कि अभी जो शिकायत मिली है, उसमें एसडीएम और संबंधित राजस्व टीम से जांच करवाएंगे. अगर उसमें कोई लापरवाही मिलती है, तो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे. सवाल यही है कि आखिर सार्वजनिक उपयोग के लिए ट्रस्ट को दी गई जमीन का पट्टा किस आधार पर बीजेपी नेता गैलेंद्र राठौर के नाम जारी हुआ. क्या प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई या इसमें अनियमितता हुई है.