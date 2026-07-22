/बैतूल में 15 दिनों बाद लौटा मानसून, रिमझिम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, फसलों को मिली नई जिंदगी; 24 घंटे में 13.9 mm हुई बारिश

पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक करीब 50 मिलीमीटर कम बारिश हुई है, जिससे पहले किसानों की चिंता बढ़ गई थी. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह रिमझिम बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर है. जिले में इस साल करीब साढ़े तीन लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसल की बुवाई की गई है,जिसे इस बारिश से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. पिछले दो हफ्तों से बारिश नहीं होने के कारण किसान फसलों में खाद और अन्य जरूरी कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस बारिश से खेती-किसानी को नई रफ्तार मिलेगी. कुल मिलाकर बैतूल में ये रिमझिम बारिश किसानों के लिए उम्मीद और राहत दोनों लेकर आई है.