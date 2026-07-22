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बैतूल में 15 दिनों बाद लौटा मानसून, रिमझिम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, फसलों को मिली नई जिंदगी; 24 घंटे में 13.9 mm हुई बारिश

बैतूल जिले में 15 दिनों बाद मानसून की वापसी से किसानों को बड़ी राहत मिली है. बीती रात से हो रही रिमझिम बारिश के बाद सूखने की कगार पर पहुंची फसलों को नया जीवन मिला है, जिससे किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है.

Written ByRupesh KumarEdited ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:39 PM IST
बैतूल में 15 दिनों बाद लौटा मानसून, रिमझिम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, फसलों को मिली नई जिंदगी; 24 घंटे में 13.9 mm हुई बारिश

About the Author

Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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