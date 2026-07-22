/बैतूल में 15 दिनों बाद लौटा मानसून, रिमझिम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, फसलों को मिली नई जिंदगी; 24 घंटे में 13.9 mm हुई बारिश

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बैतूल जिले में पिछले 15 दिनों से गायब मानसून ने आखिरकार वापसी कर ली है. बीती रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश ने किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान ला दी है. लगातार बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थीं और किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे. लेकिन अब हल्की-हल्की बारिश ने फसलों को नई जिंदगी दे दी है.
मंगलवार से बुधवार सुबह तक जिले में औसतन 13.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. लंबे समय तक सूखे के बाद हुई इस बारिश से खरीफ की फसलों को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है. हालांकि जिले में कहीं भी तेज या मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिली है,लेकिन रिमझिम बारिश का ये सिलसिला फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. इसके साथ ही मौसम भी सुहाना हो गया है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में अब तक लगभग 324 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा वर्षा चिचोली ब्लॉक में 440 मिलीमीटर और सबसे कम बैतूल ब्लॉक में 221 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है.
किसानों के खिले चेहरे
पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक करीब 50 मिलीमीटर कम बारिश हुई है, जिससे पहले किसानों की चिंता बढ़ गई थी. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह रिमझिम बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर है. जिले में इस साल करीब साढ़े तीन लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसल की बुवाई की गई है,जिसे इस बारिश से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. पिछले दो हफ्तों से बारिश नहीं होने के कारण किसान फसलों में खाद और अन्य जरूरी कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस बारिश से खेती-किसानी को नई रफ्तार मिलेगी. कुल मिलाकर बैतूल में ये रिमझिम बारिश किसानों के लिए उम्मीद और राहत दोनों लेकर आई है.
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