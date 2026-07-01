बैतूल में तांत्रिक के कहने पर बुजुर्ग की हत्या, भाइयों ने पीट-पीटकर मार डाला, शव पुल से नीचे फेंका

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अंधविश्वास के चलते हत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां जादू-टोने के शक में दो भाइयों ने एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. बुजुर्ग की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को पुल से नीचे फेंका और फरार हो गए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी, उसके चचेरे भाई और एक कथित तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है.
तांत्रिक के बहकावे में आए भाई
आठनेर पुलिस के अनुसार, ग्राम मांडवी में नदी की पुलिया के नीचे एक बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना डायल-112 को मिली थी. मृतक की पहचान पांडुरन्ना निवासी बंसीलाल नागले के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी विनोद नागले और उसके चचेरे भाई रवि नागले की बहन लंबे समय से बीमार थी. कई जगह इलाज कराने के बाद भी जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो दोनों भाई गांव के एक कथित तांत्रिक रमेश उर्फ जंगली के पास पहुंचे. तांत्रिक ने दोनों का ब्रेनवॉश करते हुए कहा कि बुजुर्ग बंसीलाल ने उनकी बहन पर काला जादू किया है, जिससे वह ठीक नहीं हो रही है.
बाजार से लौटते वक्त किया हमला
तांत्रिक की बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर दोनों भाइयों ने बुजुर्ग से रंजिश पाल ली. घटना के दिन बंसीलाल साप्ताहिक बाजार गए थे. वहां से लौटते समय आरोपियों ने एक सुनसान जगह पर उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. जब बुजुर्ग अधमरी हालत में आ गए, तो आरोपी उन्हें उठाकर नदी की पुलिया के नीचे ले गए. वहां उन पर फिर से वार किए गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव वहीं छोड़कर भाग निकले.
सीसीटीवी और एफएसएल ने खोला राज
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. पास के एक कन्या विद्यालय के फुटेज में विनोद और रवि घटना के समय घटनास्थल की ओर जाते हुए दिखाई दिए. संदेह के आधार पर जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने हत्या के आरोप में दोनों भाइयों और अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिक रमेश को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिए.
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