बैतूल में आग का तांडव, 6 हजार मुर्गियां और 4 मवेशी जिंदा जले, किसान को लगा 15 लाख का झटका

Betul Fire News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. प्रभात पट्टन ब्लॉक के इटावा मार्ग पर खेतों में लगी आग ने अचानक विकाराल रूप ले लिया और पास स्थित पोल्ट्री फार्म तक पहुंच गई. आग इतनी भीषण थी की देखते ही देखते ही देखते पूरे फार्म को अपना चपेट में ले लिया, जिससे किसान परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

इस भीषण आगजनी में 6 हजार से ज्यादा मुर्गियां जिंदा जल गईं, वहीं पोल्ट्री फार्म, कृषि उपकरण और खेत में खड़ी फसल भी पूरी तरह जलकर राख हो गई. प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा और नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है. फिलहाल किसान परिवार गहरे सदमे में है और प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठा है.

इसके साथ ही जिले में चिचोली के अंतर्गत आने वाले बलाईमोल गांव में एक किसान के खेत पर बने घर में अचानक भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि दोपहर के समय अचानक भड़की आग ने महज कुछ ही मिनटों में एक विशाल लपटों में तब्दील हो गई. आग इतनी तेजी से फैली कि किसान को संभलने का मौका नहीं मिला और वह घर के अंदर बंधे अपने मवेशियों को बचाने नहीं पाया.

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चार मवेशी जिंदा जले

इस दुखद घटना में किसान के चार मवेशी जिंदा जल गए. इसके अलावा खेती के औजार और मवेशियों के लिए रखा चारा भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया. इस आग के कारण किसान को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है. प्रभावित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की अपील की है. इस मामले में आगे की कार्रवाई प्रशासनिक जांच पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी.

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