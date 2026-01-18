'मैं जान दे रहा हूं...' ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा युवक का मानसिक संतुलन, करने लगा अजीब हरकतें

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में "हेलो ऐप" के ज़रिए बनी ऑनलाइन दोस्ती एक युवक के लिए जानलेवा और गंभीर मानसिक परेशानी का कारण बन गई. नागपुर का रहने वाला 27 साल का यह युवक इस तनाव से इतना परेशान हो गया कि उसने आधी रात को एक हाई-टेंशन बिजली के टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की. खुशकिस्मती से युवक ने खुद ही 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दो घंटे तक फोन पर उससे बात करके उसे समझाया. पुलिस की समझदारी और सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

युवक का नाम अरविंद वाघने बताया जा रहा है. देर रात अरविंद ने 112 पर कॉल करके बताया कि वह ज्ञान मंदिर के पास एक हाई-टेंशन पावर लाइन टावर पर चढ़ गया है और अपनी जान देना चाहता है. जानकारी मिलते ही 112 की टीम हरकत में आई और अंधेरे में टॉर्च की मदद से उसे टावर पर ढूंढ निकाला. युवक काफी ऊंचाई पर चढ़ गया था, इसलिए उसे जबरदस्ती नीचे उतारना बहुत खतरनाक था.

ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा मानसिक संतुलन

युवक अरविंद वाघने 27 साल, नागपुर का निवासी है. पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह मुलताई में एक सड़क किनारे ढाबे पर काम करता है. उसने बताया कि उसकी हैलो ऐप के ज़रिए एक युवती से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और वह मानसिक रूप से परेशान हो गया. इसी तनाव के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. डायल 112 टीम की संवेदनशीलता, सूझबूझ और तुरंत कार्रवाई से एक कीमती जान बच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के मानवीय रवैये की तारीफ की.

मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा

बता दें कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है. यह घटना लोगों के लिए एक चेतावनी है कि वे कभी भी इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर न हों.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

