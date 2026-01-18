Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078261
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'मैं जान दे रहा हूं...' ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा युवक का मानसिक संतुलन, करने लगा अजीब हरकतें

Betul News: बैतूल ज़िले के मुलताई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेलो ऐप के ज़रिए बनी दोस्ती एक युवक के लिए मानसिक तनाव का कारण बन गई. तनाव से परेशान होकर युवक हाई-टेंशन पावर लाइन के टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की कोशिश की.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में "हेलो ऐप" के ज़रिए बनी ऑनलाइन दोस्ती एक युवक के लिए जानलेवा और गंभीर मानसिक परेशानी का कारण बन गई. नागपुर का रहने वाला 27 साल का यह युवक इस तनाव से इतना परेशान हो गया कि उसने आधी रात को एक हाई-टेंशन बिजली के टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की. खुशकिस्मती से युवक ने खुद ही 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दो घंटे तक फोन पर उससे बात करके उसे समझाया. पुलिस की समझदारी और सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

युवक का नाम अरविंद वाघने बताया जा रहा है.  देर रात अरविंद ने 112 पर कॉल करके बताया कि वह ज्ञान मंदिर के पास एक हाई-टेंशन पावर लाइन टावर पर चढ़ गया है और अपनी जान देना चाहता है. जानकारी मिलते ही 112 की टीम हरकत में आई और अंधेरे में टॉर्च की मदद से उसे टावर पर ढूंढ निकाला. युवक काफी ऊंचाई पर चढ़ गया था, इसलिए उसे जबरदस्ती नीचे उतारना बहुत खतरनाक था.

ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा मानसिक संतुलन
युवक अरविंद वाघने 27 साल, नागपुर का निवासी है. पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह मुलताई में एक सड़क किनारे ढाबे पर काम करता है. उसने बताया कि उसकी हैलो ऐप के ज़रिए एक युवती से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और वह मानसिक रूप से परेशान हो गया. इसी तनाव के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. डायल 112 टीम की संवेदनशीलता, सूझबूझ और तुरंत कार्रवाई से एक कीमती जान बच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के मानवीय रवैये की तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा
बता दें कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है. यह घटना लोगों के लिए एक चेतावनी है कि वे कभी भी इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर न हों.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

betul newsmp news

Trending news

betul news
'मैं जान दे रहा हूं...' ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा युवक का मानसिक संतुलन
Durg Police
व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी...
mahaaryaman scindia
बाबा महाकाल की शरण में महा आर्यमन सिंधिया, भस्म आरती में हुए शामिल...
raipur news
रायपुर में DEO ऑफिस में भीषण आग, फाइलें हुईं स्वाहा, बुझने के बाद भी निकल रहा धुंआ
damoh news
जानवर भी न पिएं ऐसा पानी! नलों से आ रहा बदबूदार और गंदा वॉटर, दहशत में लोग
sagar news
नपाध्यक्ष की कुर्सी बचाने चुनावी रण में उतरीं अंकिता लोखंडे, पति के साथ किया रोड शो
Union Road Transport Minister Nitin Gadkari
अब 75 किमी घटेगी कोटा-सागर की दूरी! नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी...
indore news
यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी
India vs New Zealand
होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड मुकाबला आज: इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट
MP Breaking News LIVE
MP LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें