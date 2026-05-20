प्रेमी संग गुलछर्रे उड़ा रही थी पत्नी, अचानक आ धमका पति, देखते ही आशिक ने किया...

Betul News-बैतूल में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी संग चौपाटी पर पकड़ लिया. पति की एंट्री से प्रेमी और महिला सक्ते में आ गए. महिला ने अपने पति के साथ घर जाने से इनकार कर दिया, मौके पर जमकर ड्रामा हुआ. इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.
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Betul High Voltage Drama-मध्यप्रदेश के बैतूल से प्यार, जिद और ड्रामे का एक ऐसा हैरान करे देने वाला मामला सामने आया है, जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए. यहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ चौपाटी पर घूम रही थी और क्वालिटी टाइप बिता रही थी. दोनों साथ में मजे कर रहे थे कि तभी अचानक वहां महिला का पति आ धमका. पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखकर पति भड़क गया. देखते ही देखते बीच सड़क पर हंगामा शुरू हो गया. मौके पर जमकर ड्रामा हुआ. इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है.
अचानक पहुंच गया पति
जानकारी के अनुसार, एक महिला अपने प्रेमी के साथ गुदगांव चौपाटी पर मौजूद थी. तभी अचानक उसका पति वहां पहुंच गया. पति को सामने देख माहौल गरमा गया और देखते ही देखते प्यार, जिद और टकराव का सीन शुरू हो गया. महिला और उसका प्रेमी दोनों ने साथ रहने की जिद पकड़ ली और पति के साथ जाने से पत्नी ने साफ इंकार कर दिया. इसी बीच इश्क में डूबे प्रेमी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको चौंका दिया.
प्रेमी ने लगाई पुलिया से छलांग
इस घटनाक्रम के बीच प्रेमी ने आठनेर रोड की करीब 15 फीट ऊंची पुलिया से नीचे छलांग लगा दी. युवक को पुलिया से कूदता देख वहां मौजूद भीड़ की सांसें थम गईं. गनीमत यह रही कि युवक को सिर्फ मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पीड़ित पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. पुलिस प्रेमी-महिला को भैंसदेही थाने ले गई.
15 साल के बच्चे की मां है महिला
हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के 15 साल के बच्चे हैं. पति का आरोप है कि इस युवक ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया है, जिसस उनका हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. प्यार, परिवार और कानून के बीच उलझा यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.
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