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Betul Crime News: पत्नी की पत्थरों से कुचल कर की हत्या, शव नदी में फेंककर फरार हुआ पति

Betul Crime News: बैतूल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की घरेलू विवाद के चलते पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या कर शव को नदी में फेंककर फरार
हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

Edited By:  Pooja|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:01 PM IST
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Betul Crime News: पत्नी की पत्थरों से कुचल कर की हत्या, शव नदी में फेंककर फरार हुआ पति

Betul Crime News: बैतूल जिले में सात जन्मों तक साथ रहने का वचन देने वाले पति ने ही घरेलू विवाद के चलते अपनी ही पत्नी की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया,लेकिन बैतूल बाजार पुलिस ने आखिरकार हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल बैतूल बाजार क्षेत्र के ग्राम गांढवा में 19 अप्रैल को बिमला बाई चढ़ोकर ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी बाली बाई सुबह ताप्ती नदी पर कपड़े धोने और नहाने गई थी,लेकिन वापस नहीं लौटी और तलाश करने पर कहीं मिल नहीं रही. इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने गांव में सूचना दी कि नदी किनारे बाली बाई की चप्पल और कपड़े पड़े हैं,लेकिन बाली बाई दिखाई नहीं दे रही है. जब परिजन मौके पर पहुंचे और तलाश की तो बाली बाई का शव ताप्ती नदी के अंदर पानी में मिला.

पुलिस अधीक्षक ने इनाम किया था घोषित

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की गहन जांच पड़ताल की गई तो बाली बाई के सिर के पीछे गहरी चोट के निशान मिले, जिससे पुलिस को प्राथमिक तौर पर मामला हत्या का लगा. बाली बाई के परिजनों ने दामाद मोंगिया जावरकर पर हत्या का संदेह जताया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की शक तब और पुख्ता हो गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई. घटना के बाद से ही आरोपी पति मोंगिया फरार था,जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 हजार का ईनाम भी घोषित किया था.

आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान 26 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें मोंगिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते उसने पत्थर से वार कर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की थी और फरार हो गया था. मृतिका बाली बाई की मां बिमला बाई ने बताया कि उनकी बेटी लंबे समय से मायके में ही रह रही थी. उसका पति मोंगिया उसको प्रताड़ित करता था और दोनों के बीच विवाद होता था, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि दामाद इस हद तक हैवान हो जाएगा और बेटी की हत्या कर देगा. मां ने पुलिस से आरोपी दामाद को कड़ी सजा दिलाने की अपील की है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,जहां से पुलिस ने रिमांड पर लिया है.

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