बैतूल में दहला इटारसी हाईवे! कबाड़खाने में भीषण आग से मचा हड़कंप, पास में ही थी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब इटारसी हाईवे पर सदर इलाके में सड़क किनारे स्थित एक कबाड़खाने में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि कबाड़खाने में कई क्विंटल टायर, वाहनों की बॉडी और प्लास्टिक वेस्ट रखा हुआ था. इसी कारण कुछ ही सेकंड में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा.

हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत आसपास की 10 से 15 रिहायशी इमारतों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया.

सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि घटनास्थल से महज 10 फीट की दूरी पर एचपी की रसोई गैस एजेंसी मौजूद है, जबकि करीब 50 मीटर दूर एक पेट्रोल पंप भी स्थित है. ऐसे में अगर आग फैलती तो यह घटना बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी.

आग पर पाया काबू

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरे जिले से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलवाईं. करीब दो से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन की मदद से कबाड़ को उलट-पलट कर अंदर तक पानी की बौछारें मारकर आग को पूरी तरह बुझाने का काम कर रही है.

आग कैसे लगी ?

फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है. हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रशासन का कहना है कि अब इस कबाड़खाने को शहर के बीच दोबारा संचालित नहीं होने दिया जाएगा. साथ ही अगर जांच में किसी की लापरवाही या साजिश सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल

