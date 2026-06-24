बैतूल में विकास की पोल खुली, CMO ने पकड़ी बड़ी लापरवाही, 2 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार

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Betul Road Corruption-मध्यप्रदेश के बैतूल में कायाकल्प 2.0 योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों में बड़ी लापरवाही सामने आई है. करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क, नाली और डिवाइडर के निर्माण में गंभीर खामियां मिलने पर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.सीएमओ ने निर्माण कार्य को बेहद घटिया गुणवत्ता का पाया गया. घटिया गुणवत्ता मिलने पर सीएमओ ने मौके पर नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
सीएमओ ने की जांच
यह पूरा मामला गंज क्षेत्र का है, जहां एचडीएफसी बैंक से टांगा स्टैंड तक सड़क निर्माण कार्य जारी है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान रोड डिवाइडर का निर्माण बेहद घटिया गुणवत्ता का पाया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण पिछले एक साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ. इसके चलते राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
नोटिस जारी करने के निर्देश दिए
स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री में भ्रष्टाचार और तकनीकी मानकों की अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं. निरीक्षण के दौरान CMO ने पाया कि ठेकेदार द्वारा कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है और निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है. घटिया गुणवत्ता मिलने पर CMO ने मौके पर ही नाराजगी जताई और ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
ठेकेदार हो सकता है ब्लैकलिस्ट
CMO नवनीत पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि इस निर्माण कार्य का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. नगर के विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा. लेकिन सीएमओ के सख्त निर्देश के बाद ठेकेदार काम को दोबारा करवाने की बात कह रहे हैं. इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है.
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