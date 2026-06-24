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बैतूल में विकास की पोल खुली, CMO ने पकड़ी बड़ी लापरवाही, 2 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार

Betul News-बैतूल में सड़क निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है. नगर पालिका सीएमओ ने निर्माण कार्य में गंभीर खामियां पकड़ी हैं. निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी होने पर सीएमओ ने नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByRupesh MansureEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:22 PM IST
बैतूल में विकास की पोल खुली, CMO ने पकड़ी बड़ी लापरवाही, 2 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार

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Rupesh Mansure

Rupesh Mansure

रूपेश मंसूरे

 ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं.

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