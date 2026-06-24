बैतूल में विकास की पोल खुली, CMO ने पकड़ी बड़ी लापरवाही, 2 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार

ठेकेदार हो सकता है ब्लैकलिस्ट

CMO नवनीत पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि इस निर्माण कार्य का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. नगर के विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा. लेकिन सीएमओ के सख्त निर्देश के बाद ठेकेदार काम को दोबारा करवाने की बात कह रहे हैं. इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है.