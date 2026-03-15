मुलताई में भीषण आग, किसान की मेहनत पर फिरा पानी, 8 एकड़ गेहूं की फसल खाक

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र के ग्राम ऐनस में बीती रात एक खेत में लगी आग ने किसान की महीनों की मेहनत को राख में बदल दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते खेत में रखी पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई. इस घटना में किसान को करीब दो लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक किसान दिनेश चौधरी ने कुछ दिन पहले ही अपनी गेहूं की फसल काटकर खेत में ढेर लगाकर रखी थी. बीती रात अचानक खेत से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं. आसपास के ग्रामीणों ने आग देखकर तुरंत किसान और अन्य लोगों को सूचना दी.

8 एकड़ गेहूं की फसल खाक

कल रात गांव वालों में तब दहशत फैल गई, जब उन्होंने अचानक एक खेत से ऊंची-ऊंची लपटें और धुआं उठते देखा. जब तक गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कीं तब तक फसलों के सूखे होने के कारण आग पहले ही विकराल रूप धारण कर चुकी थी. जिसके बाद करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई.

काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

बताया जा रहा है कि गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फ़सलों के सूखे होने के कारण लपटें तेज़ी से फैल गईं और कुछ ही पलों में खेत में कटी हुई पड़ी ज़्यादातर गेहूं की फ़सल जलकर राख हो गई. इस घटना की सूचना तुरंत मुलताई अग्निशमन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही आग बुझाने वाली एक गाड़ी (फ़ायर टेंडर) घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई. अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया.

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हालांकि, तब तक खेत में रखी कटी हुई गेहूं की ज़्यादातर फ़सल आग की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. आग लगने का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. शुरुआती आशंकाओं के अनुसार, हो सकता है कि सूखी फ़सल किसी चिंगारी या किसी अन्य कारण से जल उठी हो. इस घटना के बाद गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि प्रभावित किसान को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उसे हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके.

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