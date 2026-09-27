/मिशन स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा लोग, दो पादरी करा रहे थे प्रार्थना सभा... फिर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?

संगठन की ओर से स्कूल की मान्यता की जांच करने और स्कूल को शासन के अधीन करने की मांग भी उठाई गई है. इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर पहले भी प्रार्थना सभाएं आयोजित होती रही हैं. तेज आवाज में होने वाली गतिविधियों को लेकर उनके द्वारा शिकायतें की गई थीं. स्थानीय लोगों ने अस्थाई चर्च को हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है.