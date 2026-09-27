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मिशन स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा लोग, दो पादरी करा रहे थे प्रार्थना सभा... फिर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?

बैतूल के सदर इलाके के मिशन स्कूल परिसर में कथित तौर पर अस्थाई चर्च बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर हंगामा हो गया. हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सभा में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात सामने आई, जबकि दो पादरियों को हिरासत में लिया गया.

Written ByRupesh Kumar
Published: Sep 27, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:23 PM IST
मिशन स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा लोग, दो पादरी करा रहे थे प्रार्थना सभा... फिर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

रूपेश कुमार ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर हैं. रूपेश कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और  जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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