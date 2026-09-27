/मिशन स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा लोग, दो पादरी करा रहे थे प्रार्थना सभा... फिर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?

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बैतूल में मिशन स्कूल के अंदर कथित तौर पर अस्थाई चर्च बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने को लेकर जमकर हंगामा हो गया. सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो स्कूल परिसर के अंदर प्रार्थना सभा चलती मिली. मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और दो पादरी सभा को संबोधित कर रहे थे. इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई.
मामला बैतूल के सदर इलाके का है. जहां एक मिशन स्कूल परिसर में कथित तौर पर अस्थाई चर्च बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने की सूचना सामने आई. सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि उस समय अंदर 100 से ज्यादा लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे, जबकि दो पादरी सभा को संबोधित कर रहे थे.
अंदर का नजारा देखकर हिंदू संगठन के लोगों ने आपत्ति जताई और मौके पर हंगामा शुरू हो गया. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रार्थना सभा करा रहे दो पादरियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर प्रार्थना सभा के आयोजन को लेकर अनुमति से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कह रही है. वहीं हिंदू संगठन ने स्कूल की जमीन पर अस्थाई चर्च बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
संगठन की ओर से स्कूल की मान्यता की जांच करने और स्कूल को शासन के अधीन करने की मांग भी उठाई गई है. इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस स्थान पर पहले भी प्रार्थना सभाएं आयोजित होती रही हैं. तेज आवाज में होने वाली गतिविधियों को लेकर उनके द्वारा शिकायतें की गई थीं. स्थानीय लोगों ने अस्थाई चर्च को हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
फिलहाल पुलिस ने दोनों पादरियों को हिरासत में लिया है. प्रार्थना सभा के आयोजन,अनुमति और अन्य आरोपों से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आयोजन को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं.