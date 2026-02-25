Advertisement
मुलताई में 50 किन्नरों की घर वापसी, किन्नर अखाड़ों ने ‘किन्नर जिहाद’ के खिलाफ ली शपथ

Betul News-बैतूल के मुलताई में 50 से ज्यादा किन्नरों की घर वापसी करवाई गई है. किन्नर अखाड़ों ने कथित किन्नर जिहाद के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की शपथ ली है. किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और कई मंडलेश्वरों की मौजूदगी में इस्लाम धर्म अपना चुके किन्नरों का शुद्धिकरण किया गया और ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर वैदिक आयोजन हुए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:19 PM IST
Transgenders Ghar Wapsi in Betul-मध्यप्रदेश के बैतूल में पवित्र ताप्ती नगरी मुलताई में किन्नर अखाड़े द्वारा घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से आए 50 से ज्यादा किन्नरों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी की. इसके साथ ही किन्नर अखाड़ों ने किन्नर जिहाद के खिलाफ ली शपथ. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन विरोधी ताकतों द्वारा किन्नरों का ब्रेनवाश कर उनका धर्म बदला जा रहा है. 

ताप्टी के घाट पर हुआ शुद्धिकरण
इस कार्यक्रम की शुरुआत ताप्ती नदी के उद्गम तीर्थ क्षेत्र के सातों कुंडों में स्नान के साथ हुई. किन्नर समाज के सदस्यों ने सूर्य पुत्री मां ताप्ती के जल से स्नान कर शुद्धिकरण किया. इसके बाद काली मंदिर और मां ताप्ती मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद सभी किन्नर आशीर्वाद लॉन पहुचे, जहां किन्नर अखाड़े के संस्थापक स्वामी अजय दास ऋषि के सानिध्य में घर वापसी की. 

लालच देकर बदला जाता है धर्म
किन्नर अखाड़े की मंडलेश्वर आम्रपाली माई ने बताया कि हम पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है. लालच के साथ-साथ धमकियां दी जाती हैं. कहा जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो बहन-बेटियों के साथ गलत करेंगे. ऐसी मजबूरी में लोग धर्म बदलते हैं. अभियान में सक्रिय राष्ट्रीय हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि विधर्मियों द्वारा किन्नरों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था ताकि वे दूसरों का भी धर्म बदलवा सकें. हिंदू सेना ने सभी किन्नर साथियों के साथ मिलकर चेन को तोड़ दिया है. 

सनातन धर्म के लिए समर्पित रहेंगे
किन्नर अखाड़ें के संस्थापक अजय दास ने बताया कि दूसरे धर्म में गए ये लोग अब वापस अपने मूल धर्म के लिए काम करेंगे. वहीं काजल मां ने कहा कि हिंदू संगठनों और साधु-संतों की ताकत से हम सब एक हुए हैं. हम गौ सेवा के साथ-साथ सनातन धर्म की सेवा के लिए हमेशा आगे रहेंगे. घर वापसी के साथ ही किन्नर अखाड़ों और हिंदू संगठनों ने भरोसा दिलाया कि किन्नर समुदाय अकेला नहीं है. यदि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, तो पूरा सनातनी किन्नर समाज उनके साथ खड़ा रहेगा.

