मुलताई में 50 किन्नरों की घर वापसी, किन्नर अखाड़ों ने ‘किन्नर जिहाद’ के खिलाफ ली शपथ

Transgenders Ghar Wapsi in Betul-मध्यप्रदेश के बैतूल में पवित्र ताप्ती नगरी मुलताई में किन्नर अखाड़े द्वारा घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से आए 50 से ज्यादा किन्नरों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी की. इसके साथ ही किन्नर अखाड़ों ने किन्नर जिहाद के खिलाफ ली शपथ. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन विरोधी ताकतों द्वारा किन्नरों का ब्रेनवाश कर उनका धर्म बदला जा रहा है.

ताप्टी के घाट पर हुआ शुद्धिकरण

इस कार्यक्रम की शुरुआत ताप्ती नदी के उद्गम तीर्थ क्षेत्र के सातों कुंडों में स्नान के साथ हुई. किन्नर समाज के सदस्यों ने सूर्य पुत्री मां ताप्ती के जल से स्नान कर शुद्धिकरण किया. इसके बाद काली मंदिर और मां ताप्ती मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद सभी किन्नर आशीर्वाद लॉन पहुचे, जहां किन्नर अखाड़े के संस्थापक स्वामी अजय दास ऋषि के सानिध्य में घर वापसी की.

लालच देकर बदला जाता है धर्म

किन्नर अखाड़े की मंडलेश्वर आम्रपाली माई ने बताया कि हम पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है. लालच के साथ-साथ धमकियां दी जाती हैं. कहा जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो बहन-बेटियों के साथ गलत करेंगे. ऐसी मजबूरी में लोग धर्म बदलते हैं. अभियान में सक्रिय राष्ट्रीय हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि विधर्मियों द्वारा किन्नरों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था ताकि वे दूसरों का भी धर्म बदलवा सकें. हिंदू सेना ने सभी किन्नर साथियों के साथ मिलकर चेन को तोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सनातन धर्म के लिए समर्पित रहेंगे

किन्नर अखाड़ें के संस्थापक अजय दास ने बताया कि दूसरे धर्म में गए ये लोग अब वापस अपने मूल धर्म के लिए काम करेंगे. वहीं काजल मां ने कहा कि हिंदू संगठनों और साधु-संतों की ताकत से हम सब एक हुए हैं. हम गौ सेवा के साथ-साथ सनातन धर्म की सेवा के लिए हमेशा आगे रहेंगे. घर वापसी के साथ ही किन्नर अखाड़ों और हिंदू संगठनों ने भरोसा दिलाया कि किन्नर समुदाय अकेला नहीं है. यदि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, तो पूरा सनातनी किन्नर समाज उनके साथ खड़ा रहेगा.

यह भी पढ़ें-युवती ने युवक पर ताबड़तोड़ बरसाए चप्पल, थप्पड़ से लाल किए गाल; भीड़ देखती रही तमाशा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!