125 सफाईकर्मी...35 लाख खर्च, स्वच्छता के नाम पर बंदरबांट, फिर भी गंदगी की चपेट में शहर के 33 वार्ड

Betul Municipality News: बैतूल नगर पालिका परिषद में गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है. शहर के 33 वार्डों की स्थिति स्वच्छता के नाम पर दयनीय हो चुकी है. महीनों से सफाई नहीं होने के कारण वार्डों की नालियां और नाले गंदगी से भरे पड़े हुए हैं. वहीं शहर के चौक और चौराहों पर कूड़ा-कचरा जगह-जगह दिखाई दे रहा है, जिससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है.

बता दें कि बैतूल नगर पालिका परिषद हर माह स्वच्छता के नाम पर ठेकेदारों के माध्यम से 35 लाख रुपये खर्च कर रही है. 33 वार्डों में स्वच्छता के लिए 125 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं. इसके बावजूद शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि स्वच्छता के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. लोगों से टैक्स वसूलकर बंदरबांट की जा रही है. वार्डों में महीनों से सफाई नहीं होती है. अधिकारी और कर्मचारियों को फोन करते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है. दीवार लेखन, फोटो खिंचवाना और शहर की चार सड़कों पर सफाई कर दिखावा किया जा रहा है. वार्डों में कोई घुसने को तैयार नहीं है.

वार्डों में स्वच्छता के बुरे हाल

वार्डवासियों की मानें, तो शहर के वार्डों में स्वच्छता के बुरे हाल हो चुके हैं. जगह-जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है. नगर पालिका, नरक पालिका बन चुकी है. केवल भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है. वार्डों में नालियां साफ नहीं होती हैं, पाउडर नहीं डाला जाता है. पार्षद और अधिकारी को बार-बार बोलकर लोग परेशान हो चुके हैं. बैतूल नगर पालिका क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है.

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नगर पालिका के 100 कर्मचारी

इस मामले में नगर पालिका परिषद के सीएमओ का दावा है कि बैतूल में हमारी हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट भी चल रही है, जिस पर लोग शिकायत कर सकते हैं. हम लोग स्वच्छता फीडबैक पर भी काम कर रहे हैं. किसी को समस्या हो तो उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं. बड़ा शहर है, आए दिन कचरा होता है. हमारे सभी स्वच्छता कर्मी इस ओर लगे रहते हैं और सफाई करते ही दोबारा कचरा हो जाता है. जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है, हम नियमित रूप से काम में लग जाते हैं. स्वच्छता के लिए हमारे यहां आउटसोर्स संस्था, ओम साईं विजन संस्था और नगर पालिका के 100 कर्मचारी लगे हुए हैं। सभी के सामूहिक प्रयास से हम कार्य कर रहे हैं.

स्वच्छता के नाम 35 लाख खर्च

अब बैतूल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 33 वार्डों की सफाई के लिए सवा सौ से अधिक सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और हर महीने 35 लाख रुपये से ज्यादा की राशि स्वच्छता के नाम पर खर्च की जा रही है. जो हालात देखने को मिल रहे हैं, वे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि शहर में फैली गंदगी का जिम्मेदार कौन है और इस गंदगी से बीमारी फैली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं स्वच्छता की रैंकिंग में बैतूल कैसे नंबर वन बन सकेगा? क्या केवल दीवार लेखन और शहर की चार सड़कों की सफाई से बैतूल नगर पालिका नंबर वन बन पाएगी?

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