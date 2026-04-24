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मां से मिलता था युवक, बेटों को नहीं आया रास; फिर रची खौफनाक साजिश और खौफनाक घटना को दिया अंजाम

Betul Murder Case: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खौफनाक मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है और पता चला रहा है कि सात नाबालिगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी, क्योंकि उमेश नाम का शख्स दो नाबालिगों की मां से मिलता जुलता था और फोन पर बातचीत भी करता था, जो दोनों भाइयों को पसंद नहीं था.

Written By  Rupesh Mansure|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:52 AM IST
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मां से मिलता था युवक, बेटों को नहीं आया रास; फिर रची खौफनाक साजिश और खौफनाक घटना को दिया अंजाम

Betul Murder Case: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुए एक निर्मम हत्याकांड और उसके पीछे की साजिश ने सभी को चौका दिया है. बैतूल के आठनेर थाना क्षेत्र के धामोरी गांव में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. 21 अप्रैल को सावंगी गांव के पास एक युवक का खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसकी जानकारी कमलेश शोभनाते ने दी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची. शव की शिनाख्त 40 वर्षीय उमेश सोभनाते के रूप में हुई थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया.

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर के आधार पर दो नाबालिग भाइयों पर संदेह की सुई पहुंची. पुलिस ने नाबालिकों को अभीरक्षा में लेकर उसे पूछताछ की, जिसमें पूरी घटना का खुलासा हुआ. दोनों नाबालिगो ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसने सभी को अचंभित कर दिया. दोनों नाबालिगों ने बताया कि उमेश उनकी मां से मिलता जुलता था और फोन पर बातचीत भी करता था, जो दोनों भाइयों को पसंद नहीं था.

नाबालिगों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम

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पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों ने पहले भी उमेश को मां से दूर रहने के लिए समझाइश भी दी थी. दोनों भाइयों के समझाने के बावजूद भी उमेश ने उनकी मां से मिलना जुलना बंद नहीं किया, इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रस डाली. दोनों ने उमेश को धोखे से मिलने बुलाया और उस आखिरी बार अपनी मां से नहीं मिलने की बात कही. इसी दौरान उमेश ने आवेश में आकर एक नाबालिक भाई पर तमाचा जड़ दिया. इसके बाद साजिश के अनुसार एक भाई ने चाकू निकाल कर उमेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वहीं, अन्य पांच दोस्त भी मौके पर थे, जो तुरंत पहुंचे और चाकू और लठ से उमेश पर जानलेवा हमला करके मौके से फरार हो गए. उमेश की हत्या गांव के ही 7 नाबालिग लड़कों ने मिलकर कर दी, जो आपस में दोस्त थे.

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आगे की जांच में जुटी पुलिस

बैतूल पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम गठित की थी, जिसने पूरे मामले की जांच कर नाबालिक सातों आरोपियों को अभीरक्षा में ले लिया है. धामोरी गांव में हुई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

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