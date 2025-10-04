Advertisement
बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, बैतूल की त्रिशा ने रचा इतिहास

Betul News-बैतूल की त्रिशा तावड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है. त्रिशा सेंट्रल जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में प्रथम आई है. मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने त्रिशा को बधाई दी है.

 

Oct 04, 2025
National Topper Trisha Tawde-मध्यप्रदेश के बैतूल के एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्रा त्रिशा तावड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है. पीएम मोदी ने त्रिशा को सेंट्रल जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में टॉप करने पर सम्मानित किया है. त्रिशा की बड़ी बहन एकता तावड़े भी एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल की टॉपर रह चुकी है. त्रिशा के पिता बस ड्राइवर हैं और मां गृहणी. सीएम मोहन यादव ने भी त्रिशा को बधाई दी है. 

पिता हैं बस ड्राइवर
त्रिशा तावड़े बैतूल के भड़स गांव की रहने वाली हैं. त्रिशा एक संघर्षशील परिवार क छात्रा है. उनके पिता अजय तावड़े बस ड्राइवर हैं और मां सुशीला तावड़े गृहणी है. त्रिशा की बड़ी बहन एकता तावड़े भी एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल की टॉपर रह चुकी है. त्रिशा ने सेंट्रल जोन में एलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1200 में से 1187 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय मेरिट सूची में जगह बनाई. मध्यप्रदेश से त्रिशा एक मात्र प्रशिक्षणार्थी है जिसने मेरिट सूची में जगह बनाई है. 

कलेक्टर ने किया सम्मानित 
संस्था प्राचार्य ने बताया कि संस्था में सत्र 2024-25 में मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेड में छात्र अरविन्द कुमरे ने पुरुष वर्ग में और छात्रा निकिता तायवाड़े ने महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने छात्रा त्रिशा को सम्मानित किया. उन्होंने त्रिशा की इस उपलब्धि पर माता-पिता की सकारात्मक प्रेरणा, शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल के प्रशिक्षकों, प्राचार्य और स्टाफ के दिए गए मार्गदर्शन की सराहना भी की.

सीएम ने दी बधाई 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने त्रिशा को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बिटिया त्रिशा को हार्दिक बधाई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बैतूल की छात्रा त्रिशा तावड़े को सेंट्रल जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्‍ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जाना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए गौरव का क्षण है.

