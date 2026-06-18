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Draupadi Murmu Betul Visit-मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज के सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई. इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास ऊईके, प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल और ब्रह्माकुमारीज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
ब्रह्माकुमारीज को दी बधाई
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ब्रह्माकुमारीज संस्था को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में आध्यात्मिकता की सबसे ज्यादा जरूरत है. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का जीवन प्रकृति और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है. आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता है वे कभी जल को दूषित नहीं करते, तालाबों को नुकसान नहीं पहुंचाते और पेड़-पौधों की पूजा करते हैं.
गीली मिट्टी की तरह आदिवासी समाज
राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज को गीली मिट्टी की तरह बताते हुए कहा कि उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा,जब देश का कोई भी समाज पीछे नहीं रहेगा. राष्ट्रपति ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही और बताया कि रासायनिक कीटनाशकों के कारण खेती को नुकसान हुआ है, इसलिए अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना जरूरी है.
सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने की अपील की
उन्होंने सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने युवाओं को आधुनिकता से जोड़ते हुए उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने की अपील की. राष्ट्रपति ने ब्रह्माकुमारीज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के जरिए कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. अंत में उन्होंने सभी से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.
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