सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने की अपील की

उन्होंने सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने युवाओं को आधुनिकता से जोड़ते हुए उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने की अपील की. राष्ट्रपति ने ब्रह्माकुमारीज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के जरिए कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. अंत में उन्होंने सभी से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.