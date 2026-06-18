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बैतूल में राष्ट्रपति का बड़ा संदेश, कहा-आध्यात्मिकता से होगा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण

Betul News-बैतूल में ब्रह्माकुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज को गीली मिट्टी की तरह बताते हुए उनके प्रकृति-प्रेम, प्राकृतिक खेती और सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना की, साथ ही सिकल सेन एनीमिया जैसी बीमारियों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया.

Written ByRupesh MansureEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:29 PM IST
बैतूल में राष्ट्रपति का बड़ा संदेश, कहा-आध्यात्मिकता से होगा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण

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Rupesh Mansure

Rupesh Mansure

रूपेश मंसूरे

 ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं.

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